Фридрих Мерц призова ЕС да увеличи финансовата подкрепа за Украйна

"Необходимо е европейското финансиране за Украйна да бъде увеличено през идната година, тъй като Киев иска допълнителна помощ за 2027 г. Ще трябва отново да увеличим финансирането, за да можем наистина да подкрепяме Украйна устойчиво." Това е заявил днес в Брюксел германският канцлер Фридрих Мерц, предаде БТА по информация на Франс прес.

Финансовата и военната подкрепа за Украйна е осигурена за 2026 г. Европейският съюз отпусна заем от 90 млрд. евро за периода 2026 - 2027 г., от които 45 млрд. евро са предвидени за следващата година.

Тази сума обаче вече се оказва недостатъчна и европейските държави търсят нови начини да подкрепят Украйна във войната ѝ срещу Русия. Дискусия по въпроса трябва да се проведе днес и утре между лидерите на 27-те държави членки, но не се очаква да бъде взето решение.

Идеята за използване на замразените в ЕС активи на Руската централна банка отново беше повдигната, но срещна съпротивата на няколко държави.

Германският канцлер предупреди днес, че не може да става дума за прехвърляне на част от тези активи, чийто общ размер възлиза на около 210 млрд. евро, към САЩ в рамките на евентуален мирен план. Смята, че това са активи, замразени в Европа, и те трябва да останат замразени в Европа.

Украинският президент Володимир Зеленски, който изрази силно разочарование след споразумението между Владимир Путин и Доналд Тръмп за доставки на руско дизелово гориво за САЩ, се очаква да пристигне в Брюксел още днес. Той трябва да участва в срещата на върха утре сутринта, като още днес ще се срещне с няколко високопоставени европейски представители, сред които и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Няколко европейски лидери също защитиха днес правото на Украйна да нанася удари по руски енергийни обекти въпреки многократните призиви на американския президент Доналд Тръмп тези атаки да бъдат прекратени.