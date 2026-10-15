Оперираха внучката на Доналд Тръмп

Внучката на американският държавен глава Доналд Тръмп - Кай се е подложила на втора операция на китката в рамките на тази година. За интервенцията съобщи самата тя в Инстаграм, където разкри, че е получила травмата миналия месец, докато играела голф.

19-годишната студентка в Университета на Маями се контузила след участието си в турнир. В публикацията си тя сподели снимка от болничното легло и обясни, че се е наложило да се подложи на хирургическа намеса, за да лекува увреждането.

Кай призна, че се е надявала да избегне нова операция. След разговори със семейството си, треньорите и медицинския екип обаче решила, че това е най-добрият вариант за дългосрочното й здраве и бъдещето й в спорта.

„Това със сигурност не е начинът, по който си представях следващите няколко месеца. Понякога обаче пътят поема в неочаквана посока и аз избирам да приема това с търпение и много решителност", написа тя.

Кай изрази благодарността си към близките, съотборниците и медицинските специалисти, които са до нея в този труден момент. Възстановяването ще отнеме време, но Кай сподели, че се чувства щастлива, защото има хора, на които може да разчита.

„За щастие съм заобиколена от невероятни хора, които продължават да ме подкрепят, да ме окуражават и да ми напомнят, че всяко предизвикателство е възможност да израснеш", допълни тя.

Това е втората операция на китката на Кай Тръмп през 2026 г. През януари тя вече претърпя хирургическа интервенция заради увреждания на стабилизиращите тъкани на сухожилието и на триъгълния фиброхрущялен комплекс.

В опит да избегне повторна операция впоследствие тя се подложи и на инжекционна терапия със стволови клетки. Въпреки това в крайна сметка се е стигнало до нова хирургическа намеса.