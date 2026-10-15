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Италия иска ЕС да има специален пратеник в преговорите за спиране на войната в Украйна

Тони Маскръчка

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Антонио Таяни СНИМКА: Екс/@Antonio_Tajani

"Европейският съюз трябва да назначи пратеник, който да го представлява в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща би бил подходящ за тази роля, но може да бъде и някой друг." Това е заявил италианският министър на външните работи Антонио Таяни, цитиран от агенция АНСА.

"Важното е Европа да има говорител, упълномощен да преговаря от името на целия Съюз по въпроса за Украйна", каза Таяни пред репортери в кулоарите на среща на Европейската народна партия (ЕНП), предаде БТА.

Италианският външен министър добави, че се надява искането на страната му за по-голяма гъвкавост при прилагането на бюджетните правила на ЕС да бъде удовлетворено предвид високата инфлация, предизвикана от войната в Близкия изток.

"Продължаваме да настояваме за гъвкавост по въпросите на сигурността и енергетиката. Смятаме, че предвид нарастващата инфлация, причинена от външни фактори, страната ни се нуждае от повече гъвкавост. Това не означава безотговорно управление на публичните финанси, а възможност да реагираме на ситуацията с по-голяма решителност. Изявленията на Валдис Домбровскис и Антонио Коща звучат обнадеждаващо в тази посока. Ще видим какво ще бъде решението. Оптимист съм", добави Таяни.

Антонио Таяни СНИМКА: Екс/@Antonio_Tajani

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