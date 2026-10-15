Спасиха петима моряци от запалилия се край бреговете на Румъния кораб, 7 се издирват

Петима моряци от запалилия се днес кораб „Wine Trader" край бреговете на Румъния са спасени, а други седем се издирват, предаде БТА по информация на агенция Аджерпрес.

Координационният център към Румънската морска администрация е предприел още сутринта мисия по издирване и спасяване, след като е бил получен сигнал за сериозен инцидент в Черно море. Това е станало на около 13 морски мили югоизточно от канала Сулина, който свързва река Дунав с Черно море, извън териториалните води на Румъния.

Около 7:00 ч. днес търговският кораб „Wine Trader", плаващ под флага на Сан Марино, е подал сигнал за помощ заради пожар в надстройката на кораба. Плавателният съд е бил без товар, а на борда му е имало 12 души, съобщава Аджерпрес, като се позовава на Румънската морска администрация.

Още не е ясно дали корабът е бил ударен от дрон, но според моряци, намиращи се в близост до кораба „Wine Trader", цитирани от телевизия Диджи 24, плавателният съд е бил ударен от два дрона. Тази информация обаче не е потвърдена.

Късно снощи търговски кораб, пуснал котва в румънски териториални води в Черно море, се запали, а екипажът му беше евакуиран. Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви снощи, че не е ясно дали корабът, идентифициран като танкера за превоз на химикали и петролни продукти „Яра Джей" (Yara J), плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дрон. Властите разследват обстоятелствата около инцидентите.

Край бреговете на България преди два дни бха ударени от дронове два търговски кораба. Моряците от единия бяха спасени а от втория спасените са петима, останалите 11 за изчезнали.

Българският министър-председател Румен Радев заяви, че лидерите на ЕС ще обсъдят днес предложение за мораториум върху атаките срещу граждански кораби в Черно море.