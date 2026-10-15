Шефът на „Лувъра": Музеят може да затвори без ремонт за 1 млрд. евро

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Трудностите с финансирането може да доведат до по-скъпи билети

Музеят „Лувър" в Париж може да бъде принуден да затвори врати за посетители, ако не бъде извършен мащабен ремонт. За това предупреди в сряда президентът на музея Кристоф Лерибо, който призова държавата да подкрепи трансформация на стойност 1 млрд. евро (1,1 млрд. долара).

В интервю за френския вестник „Фигаро" Лерибо заяви, че най-посещаваният музей в света е в много лошо състояние, отделно е постоянно с пренаселен. Това поражда опасения дали институцията ще може да продължи да функционира без значителни подобрения.

Той призова правителството, което ще поеме властта след следващите президентски избори във Франция, да подкрепи плановете за обновяване независимо от политическата си принадлежност. Без необходимите действия музеят рискува да загуби позициите си и в крайна сметка да се наложи да „затвори вратите си за посетители", Тази Лерибо определи като „катастрофа".

Предупреждението идва почти година след сериозен пробив в сигурността на 19 октомври 2025 г., когато крадци откраднаха осем скъпоценни камъка от кралските бижута, съхранявани в музея.

Обирът разкри слабости в мерките за сигурност.

Според Лерибо модернизирането на физическата инфраструктура на "Лувъра" е от съществено значение за подобряването на сигурността. Така планираният ремонт се превръща в по-мащабен опит за решаване на проблемите, които засягат работата на музея.

Проектът, който директорът посочи за неонходим, се оценява на 1 млрд. евро и включва мащабни ремонтни дейности по сградите, както и изграждането на нов вход. Работата може да продължи между 12 и 15 години.

Осигуряването на средства остава едно от основните предизвикателства пред проекта, който среща съпротива от страна на синдикатите.

Лерибо се надява да привлече 360 млн. евро под формата на дарения от Франция и чужбина, въпреки че все още няма подписани официални споразумения.

Той заяви пред „Фигаро", че международни дарители са изразили готовност да подкрепят проекта, но окончателни договорености все още не са постигнати. Президентът на музея не изключи и ново увеличение на входните такси, при условие че промяната остане „много разумна".

Цените на билетите за посетители от държави извън Европа вече бяха увеличени тази година - от 22 на 32 евро. Това допълнително изостря дебата за начина, по който Лувърът ще финансира дългосрочната си трансформация.