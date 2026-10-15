Рюте след "добра среща" с Радев и Дан: НАТО засилва позициите си по източния фланг

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви в "Екс", че е имал е добра среща с българския министър-председател Румен Радев и румънския президент Никушор Дан. Тя е била свързана със сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване.

"НАТО засили позициите си по източния фланг, включително чрез увеличаване на капацитета за противодействие на дронове", заяви в публикацията си Рюте. Марк Рюте, Румен Радев и Никушор Дан КАДЪР: Екс/@SecGenNATO

Той обяви още, че Алиансът ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в Черно море, като при необходимост ще адаптира позициите си за възпиране и отбрана. Good meeting with 🇧🇬 Bulgarian PM @RumenRadevPM and 🇷🇴 Romanian President @NicusorDanRO about security in the Black Sea & the latest attacks on commercial shipping. NATO has strengthened our posture along the eastern flank including with increasing counter-drone capabilities. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 15, 2026

Консултациите идват, след като Румъния и България се споразумяха да подкрепят, в рамките на Европейския съюз и НАТО, по-строги мерки за борба с дроновете. Никушор Дан обсъди в сряда с българския президент Илияна Йотова атаките срещу търговски кораби и защитата на корабоплаването в региона.

Тази нощ в Румъния бяха ударени два кораба - Wine Trader и YARA J. В момента тече все още спасителната операция на кораба Wine Trader.

От началото на месец октомври това е трети ударен кораб в румънски води. Седем стават поразените кораби в Черно море с четирите кораба, които пък бяха атакувани в изключителната икономическа зона и прилежащите води на България.

На 6 октомври дронове удариха корабите ABLE и Alfa Watan в икономическата ни зона, на около 70 мили от Бяла. Моряците от ABLE бяха спасени, но тези от Alfa Watan така и не бяха открити, тъй като според властите корабът е потънал за минути.

В нощта срещу 13 октомври пък бяха ударените корабите CHELSEA 3 и HS Dignity, този път в прилежащата зона, на 17 морски мили. Атаката беше сякаш идентична на тази от миналата седмица, моряците от CHELSEA 3 бяха спасени, а HS Dignity потъна, като петима от екипажа му бяха спасени.

Заради атаките румънският министър на националната отбрана Раду Мируца е предложил на българския си колега двете страни да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО в подкрепа на създаването на военно командване в Черно море с ротационно ръководство между крайбрежните държави.