В Русия арестуваха главния редактор на независимия "Новая газета", дискредитирал армията

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Руските власти арестуваха главния редактор на независимия вестник "Новая газета" Сергей Соколов. Информацията съобщи самото издание. Арестът е станал след претъсване в дома на Соколов, който е категоризиран като "чуждестранен агент".

Той е обвинен в незаконно използване на лични данни и дискредитиране на руската армия, съобщи самото издание в Телеграм.

В момента по делото има и още един обвиняем - коментаторът на вестника Олег Ролдугин, посочиха от руските правоохранителни органи.

Преди две години Соколов бе глобен заради статия озаглавена "Ничии момчета", в която се говори за руски сираци, подписали военни договори да се бият в Украйна, съобщиха руските власти.

Причината за задържането на Соколов е представянето на руската армия в статията, но не даде повече подробности.

Окръжен съд в Москва по-късно глоби Соколов 30 000 рубли (327,88 долара), след като бе признат за виновен за омаловажаването на руските въоръжени сили, което е административно нарушение.

"Новая газета" е известна със своите разследвания, които понякога са насочени към Кремъл, правителствената политики и високопоставените лица.

Бившият главен редактор на вестника Дмитрий Муратов, който е носител на Нобелова награда, се оттегли през септември 2024 г, след като бе обявен от властите за "чуждестранен агент".