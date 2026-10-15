Осъдиха двама в Германия за шпионаж в полза на Иран

Двама граждани на Дания бяха осъдени в Германия за шпионаж в полза на Иран. Съдът в Хамбург също така ги призна за виновни в опит за съучастие в убийство и палеж при утежняващи вината обстоятелства.

Единият обвиняем Али С. е на 54 години и е осъден на осем и половина години затвор. Той е от афганистански произход. Неговият съучастник Тауаб М. е 43-годишен и ще лежи в затвора четири години и половина.

Те са следили председателя на Централният съвет на евреите в Германия Йозеф Шустер и председателя на Германско-израелското дружество Фолкер Бек. 54-годишният също така подготвял палеж на магазин за кашерна храна в Берлин.

Според прокуратурата 54-годишният датчанин с произход от Афганистан получавал нареждания директно от офицери от Бригадите „Ал Кудс" – чуждестранното подразделение на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

След това той се свързал със съучастника си, за да го вербува за атака срещу Бек или поне да го убеди да открие човек, който да я извърши. В крайна сметка те съгласили да работят по втория вариант.

Двамата мъже бяха задържани миналата година от полицията в датския град Орхус, съобщава БТА.