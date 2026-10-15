Израелска компания ползвала реклами за шпионаж в 200 000 сайта, включително на ЕС и НАТО

Реклами в близо 200 000 сайта и мобилни приложения са използвани за проследяване на потребители и потенциално заразяване на телефоните им с шпионски софтуер. Зад операцията стои израелската компания Discover-Tech, а сред сайтовете, на които са се появявали рекламите, са официални страници на НАТО, ООН и институциите на ЕС, разкрива разследване на изследователи по киберсигурност, съобщава европейското издание "Политико".

Разкритията са на лабораторията Citizen Lab към Университета в Торонто и компанията за киберсигурност Confiant Threat Intelligence разкрива метод за заразяване чрез реклами, разработен от израелска компания. Изследователите го наричат „AdFection". При атаките са използвани легитимни системи за онлайн реклама с шпионски цели, което е позволило на производителите на шпионски софтуер да достигат до милиони устройства и да идентифицират, проследяват и набелязват жертви.

„Свързването с екосистемата на онлайн рекламата осигурява на индустрията за наемнически шпионски софтуер прикрит начин за разпространение", заяви Бил Марчак, старши изследовател в Citizen Lab. По думите му откритията „със сигурност са само върхът на айсберга" по отношение на злоупотребите с онлайн реклами за шпионаж.

Изследователите разкрили ключови подробности за инструментите за хакерски атаки, като анализирали устройства, принадлежащи на журналисти и служители на медийната мрежа „Ал Джазира". Установено било, че 45 устройства на журналисти и служители са били набелязани, а някои от тях са били заразени с произведения в Израел шпионски софтуер Candiru.

В основата на хакерската кампания стои израелската компания Discover-Tech, която се представя като рекламна агенция. Според изследователите от Citizen Lab тя е улеснявала дейността на оператори на комерсиален шпионски софтуер.

Платформата на компанията, наречена Controlium, вероятно е позволявала на производители на шпионски софтуер като Candiru - придобита през 2025 г. от Integrity Labs, да идентифицират, проследяват и набелязват устройства чрез зареждане на реклами в уебсайтове и приложения.

Discover-Tech и Integrity Labs не отговориха незабавно на запитванията за коментар.

Мащабът на операцията е впечатляващ, посочват изследователите. Анализ на четири милиарда рекламни записа показал, че рекламите на Discover-Tech са се появявали в близо 200 000 уебсайта и мобилни приложения в десетки държави в рамките на четири месеца. Сред сайтовете, на които са били показвани рекламите, имало и официални страници на НАТО, ООН, Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на ЕС.

Методът използва наддаването в реално време (real-time bidding) - автоматизираната система, чрез която платформи като Google продават рекламно пространство и таргетират потребители. Вместо да подмамват жертвите да кликнат върху злонамерен линк, нападателите могат да използват рекламите, за да идентифицират и потенциално да заразяват устройства без каквото и да е действие от страна на потребителя. Тази техника е известна като атака от типа zero-click - заразяване без необходимост от кликване.

Рекламите на Discover-Tech са пренасочвали милиони устройства към сървъри, свързани с Candiru, което потенциално е позволило мащабно наблюдение и събиране на информация за набелязаните устройства, посочват изследователите. Това обаче не означава, че всички тези устройства са били заразени.

Базираната в Торонто Citizen Lab е международно призната изследователска група, която преди това разкри шпионски скандали, свързани с атаки срещу каталунски политически фигури, член на Европейския парламент и близкото обкръжение на убития саудитски журналист Джамал Хашоги.

Оповестените данни предизвикаха призиви за допълнително разследване в четвъртък. „Възможността институциите на ЕС да са били изложени на подобни атаки трябва да задейства предупредителните сигнали в Брюксел", заяви Хана Нойман, германска евродепутатка от групата на Зелените. Самата Нойман е била жертва на операция за кибершпионаж, извършена от иранска хакерска група.

„Европа не може да твърди, че защитава демокрацията, докато оставя собствените си демократични институции уязвими за шпионски софтуер", заяви Нойман.