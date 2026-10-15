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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23741293 www.24chasa.bg

Руски дрон удари супермаркет в Одеска област, четирима са ранени

Алексей Гилтяй

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Одеска област, атакувана от дронове Снимка: Х/UkraineWorld Español

Руски дрон удари супермаркет в украинската Одеска област. Вследствие на атакта четири души са ранени, а сградата е разрушена. 

Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"Ударът беше нанесен по супермаркет за хранителни стоки, сградата е разрушена. Избухна голям пожар. Намиращите се наблизо коли също са повредени", каза Олег Кипер.

"След атаката веднага пристигнах на терен заедно с ръководителите на всички съответни служби. Спасители, лекари, служители на реда и общински служби отстраняват последиците на удара", се посочва в съобщението на Кипер, цитирано от БТА.

Областният управител се обръща към всички жители на региона да не игнорират сирените за въздушна тревога.

Руските атаките в областта не спират през последните седмици.

В Одеса има над 150 000 българи, като те са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Одеска област, атакувана от дронове Снимка: Х/UkraineWorld Español

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