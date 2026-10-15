Морската комисия на САЩ иска 200 000 долара за всеки курс на корабите под испански флаг

Федералната морска комисия на САЩ предложи въвеждането на такса от 200 000 долара за всеки курс на корабите под испански флаг. Отношенията между двете страни са обтегнати в последните месеци заради разногласията с Мадрид за разходите за отбрана в рамките на НАТО и войната срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп на няколко пъти поиска налагането на търговски санкции срещу Испания. Преди два месеца Тръмп определи Испания като „разрушена страна" и коментира масовото пристигане на мигранти в Сеута през юли.

„Испания ще бъде разрушена страна. Имам проблеми с Испания, защото не се държи много добре по отношение на НАТО и не плаща това, което трябва да плаща", заяви президентът в интервю за британската телевизия GB News.

Публикуването предложение задейства 60-дневен период за обществено обсъждане и консултации, в който правителството на Испания, Европейската комисия и засегнатите корабоплавателни компании могат да представят своите становища.

САЩ също така искат ограничения върху вноса от Испания, включително на масла, парфюми, керамични изделия, козметика и сладкарски продукти, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Комисията обоснова предложението си с резултатите от разследване, което е установило "категорични доказателства, че Испания е отказала достъп до свои пристанища на плавателни съдове под американски флаг, създавайки неблагоприятни условия за корабоплаването и външната търговия".

Според комисията през ноември 2024 г. Испания е отказала достъп до пристанището в Алхесирас на товарни кораби под американски флаг, оперирани от компанията "Мерск", за които се твърди, че са превозвали оръжия за Израел.

По данни на агенцията няколко от плавателните съдове са превозвали товари в рамките на Програмата за морска сигурност на Морската администрация на САЩ (MARAD). От "Мерск" са заявили, че товарите не са включвали оръжия или боеприпаси.