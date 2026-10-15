80% от американците не искат да гледат на живо екзекуцията на джихадиста Хасан, убил 13 в Тексас

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80% от американците не искат да гледат на живо екзекуцията на Нидал Хасан, убил 13 войници в Тексас през 2009 г. Идеята разстрелът да бъде показан в цяла Америка е на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Негативната нагласа да се гледа смърт по телевизията показва проучване на Ипсос, публикувано от "Вашингтон пост" и "Ей Би Си нюз", съобщи Франс прес.

Неодобрението се наблюдава в почти всички групи анкетирани, включително и сред републиканците.

Очаква се 56-годишният Нидал Хасан да бъде разстрелян на 3 декември във военната база Форт Худ в Тексас. На 5 ноември 2009 г. бившият военен уби 13 души, включително 12 военнослужещи, при джихадистка атака, вдъхновена от "Ал Каида".

Идеята екзекуцията му да бъде предавана на живо среща неодобрението на 91% от симпатизантите на Демократическата партия, 83% от независимите избиратели и 64% от републиканците.

Единствената група, в която проектът на Пийт Хегсет получава подкрепата, са мъжете републиканци, симпатизиращи на движението МАГА на Доналд Тръмп. Сред тях 57% подкрепят инициативата, а 42% са против.

Сред жените, подкрепящи МАГА, над две трети се противопоставят на идеята: 69% са против, а 29% я подкрепят.

Обявеното от ръководителя на Пентагона намерение екзекуцията на Хасан да бъде излъчена на живо с цел да послужи за назидателен пример предизвика възмущение в САЩ, включително сред представители на управляващото мнозинство.

Председателят на Камарата на представителите, републиканецът Майк Джонсън, предупреди, че подобно излъчване може да се превърне в "инструмент за вербуване на бъдещи терористи".

Тръмп подкрепя самото изпълнение на смъртната присъда, но все още не е взел решение за публичното предаване. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, от своя страна, каза, че не би гледал подобна публична екзекуция, ако тя все пак бъде изпълнена.

Проучването на "Вашингтон пост", "Ей Би Си нюз" и Ипсос е направено между 9 и 13 октомври сред 2545 пълнолетни американци. Статистическата грешка е в границите на 2 процентни пункта, цитира БТА.

Темата за екзекуциите отново е на дневен ред в САЩ след случая с Криста Пайк, оцеляла след две смъртоносни инжекции с препарата пентобарбитал, които я оставиха в критично състояние в болница.

Пайк е била на 18 години, когато заедно с тогавашния си приятел Тадарил Шип пребиват, измъчват и убиват 19-годишната Слемър – момиче, с което са се запознали в лагер за професионално обучение на младежи с ниски доходи.

Екзекуциите все още са позволени в някои щати, като те се извършват по различен начин. Към октомври 2026 г. смъртното наказание в САЩ остава законно в 27 от общо 50 щати, както и на федерално равнище и в рамките на военното правосъдие. Електрическият стол също все още е законно средство за причиняване на смърт, въпреки че се използва изключително рядко