Папа Лъв XIV започна работа от болницата след операцията

Папа Лъв XIV започна работа от болницата броени след операцията заради рак на белия дроб. Възстановяването на Светия отец протича нормално, съобщиха лекарите му от Ватикана, цитирани от АП.

Следоперативните изследвания на папата са в нормални граници, а днешната му физиотерапевтична сесия включваше упражнения за пълна подвижност, като сега той извършва ежедневните си дейности самостоятелно. Това се посочва в актуална информация от личния му лекар д-р Луиджи Карбоне и от ръководителя на отделението по гръдна хирургия в болница "Джемели", д-р Стефано Маргаритора.

"Рентгеновата снимка на гръдния кош показа добро възстановяване на оперирания бял дроб. Като цяло, възстановяването му след операцията протича според очакванията", се посочва още в изявлението, цитирано от БТА.

Светият отец е възобновил работата си от болницата, като преглежда документи и за втори пореден ден е отслужил литургия заедно с други свещеници в специална капела, обособена за него близо до стаята му на 10-ия етаж. Лъв XIV e първият папа, който открито говори за здравословните си проблеми.

Във вторник на 71-годишния Лъв бе отстранен долният десен лоб на десния му бял дроб, след като лекарите установиха наличието на предполагаемо раково образувание. Операцията потвърди поставената му диагноза белодробен аденокарцином - често срещана форма на рак на белия дроб.

Лекарите все още очакват резултатите от изследванията, за да установят точния молекулярен състав на рака, дали той се е разпространил извън тази част на белия дроб и дали е необходимо допълнително лечение. Те ще помогнат да се установи дали заболяването е останало локализирано и дали хирургичната интервенция е достатъчна. Ако изследванията покажат, че туморът е бил ограничен и лимфните възли не са засегнати, лекарите могат да преценят, че операцията е достатъчна. Ако бъдат открити злокачествени клетки извън отстранената тъкан, може да се обсъди допълнително лечение.

Засега не се очакват промени в планираното пътуване на папата до Латинска Америка от 6 до 17 ноември.

"Благодаря за молитвите ви за пастирското посещение, което ще направя в Перу", каза папа Лъв Четиринадесети в неделя на испански език в приветствие, отправено към перуанска група. Пътуването включва също така и посещения в Уругвай и Аржентина.

Очаква се папата да остане в болницата поне до 20 октомври.