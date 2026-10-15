НАТО се събира на съвет заради атаките срещу кораби в Черно море

Румен Радев след срещата с Рюте и Никушор Дан: Нужни са колективни усилия за осигуряване на безопасно корабоплаване

Специален съвет на НАТО ще обсъди атаките срещу товарни кораби в Черно море. Това обяви президентът на Румъния Никушор Дан след срещата си с българския премиер Румен Радев и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"Относно ситуацията със сигурността в Черно море, както знаете имаше два инцидента в румънски води миналата нощ и тази сутрин. Предните дни имаше в български води, а преди това пак в Румъния. Обсъдихме този проблем с генералния секретар на НАТО и солидарността на съюзниците ни. Ще има специална сесия на Съвета на НАТО за ситуацията в Черно море", обяви след разговорите Никушор Дан, цитиран от румънската медиа Digi24.

По някакъв начин се намираме в същата ситуация с дроновете както и преди година. Нужно ни е допълнително оборудване, каза още президентът на Румъния.

"Има опити от страна на Русия, не само в Румъния, но и в България и останалите страни от Източния фланг на НАТО да бъдат дестабилизирани обществата и да се намали подкрепата за Украйна", коментира още Никушор Дан след разговорите си с Румен Радев и Марк Рюте. "Нашият отговор е, че продължаваме с подкрепата си за Украйна, защото това е от значение както за световния ред, така и за сигурността на Румъния", добави той.

Българският премиер Румен Радев коментира единствено със статус в профила си в мрежата X.

"Благодаря на генералния секретар на НАТО за ясния сигнал: сигурността на Черно море и сигурността на Източния фланг. НАТО следи от близо ситуацията и е готов да помогне на България и Румъния за усилване на капацитета за борба с дронове и наблюдение на морето след последните атаки срещу търговски кораби. България настоява за колективно усилия за осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море", написа Румен Радев.

Генералният секретар на НАТО бе доста по-лаконичен след разговорите. Той ги определи като добри и обеща НАТО да продължи с усилване на капацитета за сдържане по Източния фланг.

Общо 7 товарни кораба бяха атакувани в западните части на Черно море от началото на октомври. Три от атаките са в румънски води. Четири от корабите бяха поразени в българския участък от морето като два бяха потопени.