Хутите изстреляха ракети по президентски дворец в Йемен

Хутите изстреляха ракети по президентския дворец в

в южния пристанищен град Аден в Йемен. Това съобщават двама служители на правителството на страната, цитирани от "Ройтерс". Информацията бе потвърдена и от Франс прес, откъдето се позоват на източници от силите за сигурност на Йемен.

Мощен тътен е бил чут в района на президентския дворец, като засега няма данни за жертви и разрушения.

Движението на хутите "Ансар Аллах", контролира столицата на Йемен - Сана, припомня БТА.

През последната седмица бунтовниците нанасят и серия от удари в Саудитска Арабия. Хутите контролират обширни територии в Йемен, водят гражданска война срещу подкрепяното от Саудитска Арабия правителство от 2014 г. насам, но конфликтът се изостри, след като САЩ започнаха войната срещу Иран. "Те се държат много лошо", каза американският президент Доналд Тръмп.

Наскоро хутите засилиха атаките си срещу търговски плавателни съдове в Червено море и стратегическия проток Баб ел Мандеб. През последните дни те атакуваха международното летище в саудитската столица Рияд. При нападенията загинаха 13 души, над 300 бяха ранени, а въздушното пространство над Рияд бе затворено.