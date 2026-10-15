Тръмп реши да не се излъчва на живо екзекуцията на масовия убиец Хасан

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени планираното предаване на живо на наказателната екзекуция чрез разстрел на бившия психиатър от американската армия Нидал Хасан, съобщава Би Би Си.

По-рано американският президент каза, че одобрява излъчването в интернет на смъртта на нападателя от Форт Худ, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс изрази съмнения дали това ще се случи и каза, че няма да го гледа.

С нарастването на критиките срещу публичното излъчване Тръмп заяви в четвъртък, че „много добри и добронамерени хора биха предпочели да не гледат как той умира".

„Мисля, че излъчването на екзекуцията, за да я видят всички, би могло да бъде силен възпиращ фактор за света, който да стане свидетел на това как Америка се справя с терористи и изверги като Хасан. Той ще бъде екзекутиран, както е предвидено, чрез разстрел, но това събитие няма да бъде излъчвано на живо", съобщи Тръмп.

През 2009 г. Хасан застреля 13 невъоръжени американски войници във военна база в Тексас, ранените бяха 32. Екзекуцията му чрез разстрел ще бъде първата военна екзекуция от повече от 60 години насам. Нидал Хасан КАДЪР: Екс/@mathrubhumi

Тръмп заяви, че семействата на жертвите могат да присъстват на място на екзекуцията.

„Те заслужават да станат свидетели на справедливостта!", заяви американският президент.

Пентагонът обяви миналата седмица, че ще екзекутира Хасан на 3 декември 2026 г. чрез разстрел.

Хегсет заяви по-късно, че екзекуцията ще бъде излъчена на живо, за да може обществеността да я гледа, като добави, че „хората трябва да разберат, че подобни деяния водят до сериозни последствия".

Тръмп нарече Хасан „напълно луд", като коментир: „Наистина не ме интересува как ще умре, стига да умре и мисля, че смъртното наказание е много подходящ начин за него."

Той също така заяви, че абсолютно одобрява плановете за прякото излъчване, но добави, че Пентагонът все още "взима решение" по този въпрос.

Хасан откри огън в препълнена медицинска сграда, където войници, изпратени на мисия, чакаха прегледи и ваксини.

По-късно той призна в съда, че е сторил това и се извини за „всички грешки". По време на трибунала през 2013 г. той заяви, че е вярвал, че защитава мюсюлманите и талибаните в Афганистан от американската армия.

Убийствата на 5 ноември 2009 г. бяха най-смъртоносното извънбойно нападение срещу американска военна база в историята.

Военното законодателство на САЩ изисква военната екзекуция да бъде одобрена от президента на САЩ. То изисква също така апелативна проверка, при която по-висша съдебна инстанция разглежда решението и се произнася окончателно относно законността на неговото изпълнение.

Макар миналата година в 17 държави да са били извършени над 2 700 екзекуции, само две държави са ги провеждали публично. Според „Амнести Интернешънъл" през 2025 г. в Иран са били извършени 11 публични екзекуции, а в Афганистан - още шест.

От проучване на Ипсос, публикувано от "Вашингтон пост" и "Ей Би Си нюз" стана ясно, че 80% от американците не искат да гледат на живо екзекуцията на Хасан.

Папа Лъв XIV осъди смъртното наказание, като заяви, че то нарушава неприкосновеността на човешкия живот и лишава хората от възможността за изкупление.