Изтрити снимки по бански и спор дали е адвокат - новата говорителка на Тръмп стана мишена с първия си брифинг (Обзор)

Кейти Закария нарича холивудския елит “болни педоканибали”

Подигравки след първия брифинг, изтрити снимки от социалните мрежи и спор дали наистина е адвокат - така започнаха дните на Кейти Закария като говорителка на Белия дом.

Само дни след назначението ѝ на Закария ѝ се наложи да защитава собствената си репутация наред с тази на Доналд Тръмп. 41-годишната телевизионна коментаторка стана най-новото попълнение в екипа на президента на САЩ на 9 октомври, а работа започна няколко дни по-късно.

Закария наследи поста си от Керълайн Левит, която напусна през август, за да се грижи за второто си дете. Преди да стане едно от най-разпознаваемите лица на MAGA, Закария

се появяваше по “Фокс Нюз”

и “Нюзмакс” като правен коментатор, работеше за кратко в Министерството на вътрешната сигурност, а от юни т.г. беше старши съветник по комуникациите в Trump Media & Technology Group - компанията зад социалната мрежа на Тръмп “Трут соушъл”.

При назначението ѝ републиканецът изтъкна лоялността ѝ и я представи като адвокат и голяма привърженичка на MAGA. Именно адвокатският ѝ статут се оказа във фокуса на разгорещен спор. От университета “Пепърдайн” потвърдиха, че Закария наистина е завършила политически науки през 2007 г., а през 2011 г. е получила юридическа степен Juris Doctor. Оттам допълниха, че тя е бивш техен служител и настоящ член на съвета към декана на юридическия факултет.

Макар дипломите да са истински, остава въпросът дали, след като е завършила, Закария е придобила необходимото право да практикува като адвокат. Калифорнийската адвокатска колегия съобщи, че няма данни да е била лицензирана в щата нито с фамилията на съпруга си, нито с моминското си име Блек. А след проверка на всички 50 щата и окръг Колумбия журналистът Джъд Легъм съобщи, че няма открита нейна регистрация. В същото време тя е била представяна като адвокат в поне 18 участия по “Фокс Нюз” от март 2025 г. насам.

Преди дни “Уолстрийт Джърнъл” разкри, че Закария всъщност се явила на изпита за адвокати в Калифорния, след като завършила, но са я скъсали. По същото време тя организирала сватбата си и се готвила да замине за Китай.

От НПО-то Campaign for Accountability подадоха сигнал до калифорнийската колегия, в който се настоява да се провери дали Закария се е представяла за адвокат. Оттам искат да се провери и работата ѝ като юридически съветник на консервативната организация Fix California през 2024 и 2025 г. В сигнала се посочва, че това някой да се представя за лице, което има право да практикува като адвокат, без необходимия лиценз може да се

накаже с до една година затвор и глоба

до 1000 долара.

Адвокатската колегия още не е потвърдила дали е получила сигнала и дали е почнала разследване. В същото време директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чънг нападна Campaign for Accountability, определяйки ги като радикално лява организация, водена от хора, които мразят Тръмп.

Обясненията на самата Закария допълнително повдигнаха съмнения около правоспособността ѝ. След първия ѝ брифинг репортер пита Тръмп в кой щат тя е издържала адвокатския изпит. Президентът се обърна към нея, а тя отговори: “Когато се преместих в Китай”.

По-късно пред “Ню Йорк Таймс” обясни, че заради шума от президентския хеликоптер чула погрешно въпроса. В друго изявление отбеляза, че е практикувала право в областта на международните сделки “с всички необходими квалификации”.

В биографията на прессекретарката пише, че е работила в пекинската частна кантора “Джонг Лун” между 2011 и 2013 г. Според Ройтерс чужденци могат да консултират по правни въпроси в Китай, но не и да практикуват местното право. Основателят на Fix California Ричард Гренел обясни, че Закария е била старши съветник с различни функции, включително координация на външните адвокати на организацията.

Наред с въпросите около това дали реално е адвокат, публичният дебют на Закария като говорителка на Белия дом накара мнозина да се съмняват в това колко е подготвена за поста. Брифингът ѝ продължи едва 14 минути, като повечето от тях преминаха в четене на предварително подготвен текст, пълен с похвали за Тръмп.

Закария даде думата на няколко медии, сред които “Фокс”, като дори не отговори на въпроса на телевизията, която държи репутация като протръмпистка. В хода на 14-те минути имаше и лапсус, който бързо обиколи социалните мрежи. Докато обясняваше как ще съчетава поста с отглеждането на четирите си деца, Закария каза “моят президент”, вместо “моят съпруг”, след което се поправи. Тя е омъжена за филмовия продуцент Тайлър Закария, като семейството се мести от Калифорния във Вашингтон.

Критиките към Закария придобиха и открито сатиричен тон. Дейвид Смит от “Гардиън” я нарече “Закбот”, сравнявайки накъсаното ѝ говорене и скованото поведение с робот. Александра Петри от “Атлантикт” пък публикува хумористичен текст от името на говорителката със заглавие “Здравейте, аз съм вашият нов прессекретар и за първи път чета думи на глас”.

А вероятно заради голямото внимание, което получава напоследък, Закария е изтрила всички снимки по бански, които е качвала в инстаграм. От “Сън” припомниха нейно интервю, в което тя заявява, че няма нищо против бикините, но смята подобно облекло за неподходящо например във фитнеса.

Снимките обаче не са толкова притеснителен дигитален отпечатък, колкото публикациите на Закария с обвинения в педофилия срещу демократи и застъпването за теории, официално приети за конспирации. Според разследващия екип на Си Ен Ен KFile сред лицата, за които Закария е писала, е бившият шеф на кабинета на Белия дом Джон Подеста, чието име се свързва с “Пицагейт”.

Според теорията от 2016 г. висши представители на демократите в САЩ (включително кандидатът за президент Хилари Клинтън и ръководителят на кампанията ѝ - Подеста)

управлявали мрежа за сексуална експлоатация на деца

от мазето на пицарията “Комет Пинг Понг” във Вашингтон.

В същото време Си Ен Ен откри и изтрити постове с критики към администрацията на Тръмп, включително предупреждение за тежка изборна загуба на републиканците, наред с това, че властите прикриват информация за секспрестъпника Джефри Епстийн. “Радикалните леви холивудски елитисти са болни педоканибали”, пише Закария в пост от 2022 г. А в друг защитава Владимир Путин за войната в Украйна, като посочва: “Путин е във война с КАБАЛ, а Украйна е в леглото с тях”.

Белият дом продължава да защитава Закария. В официално съобщение администрацията определи първия ѝ брифинг като убедителен, а самият Тръмп също похвали представянето ѝ.