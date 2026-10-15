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Рюте и Зеленски обсъждат енергийно примирие с Русия в Брюксел

Алексей Гилтяй

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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е обсъдил с украинския президент Володимир Зеленски важността от постигане на енергийно примирие с Русия, както и продължаването на доставките на американско оръжие за Киев.

„Обсъдихме важността на постигането на енергийно примирие, както и продължаващата подкрепа за Украйна от страна на съюзниците в НАТО", написа Рюте в онлайн публикация след срещата си със Зеленски в Брюксел, цитирана от Франс Прес и БТА.

Украинският президент пристигна в европейската столица за срещи с лидери на НАТО и Европейския съюз с надеждата да осигури "реален натиск" върху Русия,

По-рано в Брюксел започна срещата на върха на ЕС, в която участват лидерите на 27-те държави членки.

В неделя американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, което така и не бе спазено. 

"Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии", заяви  Зеленски в интервю за в. "Файненшъл таймс" след поредните руски атаки.

"Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това", заяви Зеленски пред изданието.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

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