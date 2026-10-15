4 са загинали, а 10 - ранени при атаката на хутите срещу президентския дворец в Аден (Видео)

Поне четирима души бяха убити и над 10 бяха ранени при ракетната атака на хутите срещу президентския дворец в южния йеменски град Аден, където е и седалището на международно признатото правителство, съобщи Франс прес, цитирайки трима военни представители.
Свързана с йеменските бунтовници медия по-рано днес съобщи, че хутите са поразили ръководен от саудитски офицери „щаб за военни операции“ в двореца „Ал Машик“ в Аден.
Министерството на информацията, културата и туризма каза, че премиерът Шая Зиндани и членовете на правителството на Йемен са в безопасност след ракетна атака срещу двореца „Ал Машик“, съобщи ДПА, цитирана от БТА.
Силите на международно признатото правителство на Йемен днес заявиха, че хутите са изстреляли също балистични ракети и по централния град Мариб, който се намира в стратегически важен район, богат на нефт. „Терористичните милиции на хутите изстреляха няколко балистични ракети по гъстонаселения град Мариб“, пише в публикуваното в Екс изявление на правителствените сили.