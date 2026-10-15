4 са загинали, а 10 - ранени при атаката на хутите срещу президентския дворец в Аден (Видео)

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Поне четирима души бяха убити и над 10 бяха ранени при ракетната атака на хутите срещу президентския дворец в южния йеменски град Аден, където е и седалището на международно признатото правителство, съобщи Франс прес, цитирайки трима военни представители.

Свързана с йеменските бунтовници медия по-рано днес съобщи, че хутите са поразили ръководен от саудитски офицери „щаб за военни операции“ в двореца „Ал Машик“ в Аден.

Министерството на информацията, културата и туризма каза, че премиерът Шая Зиндани и членовете на правителството на Йемен са в безопасност след ракетна атака срещу двореца „Ал Машик“, съобщи ДПА, цитирана от БТА. The Houthis have reportedly launched multiple waves of ballistic missiles and drones targeting the Al-Maashiq Presidential Palace compound in Aden. The Prime Minister @Shaya_Zindani is safe and unharmed, but casualties have been reported. A second wave of attacks targeted the Al-Bureiqa district of Aden. These attacks appear to signal the beginning of a broader Houthi military campaign against Aden. For months, Houthi leaders have repeatedly assured southern Yemenis that they have no intention of advancing into southern Yemen. Yet their ongoing military operations in Lahj, followed by today’s strikes on Aden and the seat of Yemen’s internationally recognized government, suggest otherwise. The attacks provide the clearest public indication yet that Aden itself is now a Houthi military objective. — Basha باشا (@BashaReport) October 15, 2026