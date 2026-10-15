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Външният министър на Румъния: Русия превръща Черно море в опасна зона

Мартина Ганчева, БТА

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Оана Цою КАДЪР: Екс/@oana_toiu

В своята агресивна война срещу Украйна, в разрез с всички разпоредби на международното право, Русия превръща Черно море в опасна зона за гражданските плавателни съдове. Това пише в своя публикация в социалната мрежа Екс външният министър на Румъния Оана Цою.

„Убиването на моряци от търговски кораби, както в този регион, така и по целия свят – е престъпление. Русия носи пълна отговорност за случващото се“, отбеляза тя и допълни, че усилията за укрепване на колективния капацитет на НАТО за ефективен отговор на подобни инциденти ще бъдат засилени.

Тя изтъкна, че в рамките на 24 часа са били атакувани четири кораба, включително в румънски териториални води и в изключителната икономическа зона на страната, а осем души са загубили живота си.

„Постигнахме съгласие, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще свика Парламентарната асамблея на НАТО в рамките на следващите дни – решение, взето след среща с президента Никушор Дан и министър-председателя на България Румен Радев. Продължаваме да настояваме за прекратяване на огъня в Черно море, за да се премахне рискът за гражданските кораби и да се възстанови безопасността на корабоплаването по един от ключовите световни маршрути за търговия с храни“, подчерта Оана Цою.

По-рано през деня и министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца излезе с позиция по темата, публикувана на официалния му профил в социалната мрежа Фейсбук.

„Мащабът на предизвикателството в Черно море обаче е регионален, а не просто национален. Румънските въоръжени сили изпълняват всички свои задължения по отбраната на страната, използвайки наличните си ресурси – макар че следва да се отбележи, че Румъния не е държава във война. На военно ниво Румъния е предприела и продължава да предприема всички необходими стъпки, за да гарантира, че инцидентите в Черно море се разглеждат в правилния им контекст: като регионален, многонационален проблем“, написа той.

По-рано днес след срещата си с българския премиер Румен Радев и генералния секретар на НАТО Марк Рюте президентът на Румъния Никушор Дан обяви, че НАТО ще се събере на съвет заради атаките срещу кораби в Черно море. 

"Има опити от страна на Русия, не само в Румъния, но и в България и останалите страни от Източния фланг на НАТО да бъдат дестабилизирани обществата и да се намали подкрепата за Украйна", коментира Дан. 

Българският министър-председател Румен Радев коментира единствено със статус в профила си в "Екс". 

"Благодаря на генералния секретар на НАТО за ясния сигнал: сигурността на Черно море и сигурността на Източния фланг. НАТО следи от близо ситуацията и е готов да помогне на България и Румъния за усилване на капацитета за борба с дронове и наблюдение на морето след последните атаки срещу търговски кораби. България настоява за колективно усилия за осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море", написа Радев.

Генералният секретар на НАТО бе доста по-лаконичен след разговорите. Той ги определи като добри и обеща НАТО да продължи с усилване на капацитета за сдържане по Източния фланг.

Оана Цою КАДЪР: Екс/@oana_toiu

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