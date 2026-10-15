Втори взрив за седмица в гръцка рафинерия, двама са ранени

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При експлозия в рафинерия на компанията „Мотор Ойл“ (Motor Oil) в Коринт, югозападно от Атина са ранени тежко двама работници, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Взривът е бил по време на ремонтни дейности, като и двамата работници са с изгаряния и са отведени в болницата в Коринт за лечение, съобщава БТА.

Това е втората експлозия в рафинерията след друг взрив там миналата седмица, при който загинаха двама работници по поддръжката.

В някои медийни публикации се споменаваше за спукана тръба и наличие на изтекли газове, както и че експлозията е станала в крайни съоръжения на рафинерията.

В официалното си изявление Motor Oil посочи, че инцидентът е станал по време на мащабна профилактична поддръжка на рафинерията.