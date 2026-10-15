Путин: Ще отговорим на украинските удари по наши рафинерии

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Президентът на Русия Владимир Путин съобщи, че скорошните украински удари по руски петролни рафинерии не са причинили значителни щети, предаде Ройтерс.

"Нанасят удари тук-там. Нищо особено значимо. Въпреки това продължават“, каза Путин.

Русия ще отговори на тези удари, заяви Путин, цитиран от БТА.

Голяма украинска атака с дронове в руската Рязанска област причини по-рано днес пожар в петролна рафинерия, съобщи регионалният губернатор Павел Малков.

Това е първата украинска атака по руски енергиен обект, откакто американският президент Доналд Тръмп в неделя обяви, че Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие, отбелязва Ройтерс. Нито една от двете страни обаче не е потвърдила сключването на примирие.

Руският вицепремиер Александър Новак вчера също заяви, че Украйна е нанесла удари по нефтопреработвателни заводи в Саратовска и Рязанска област, въпреки че Украйна отрече всякакво участие.

Днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че забраната за удари по рафинериите отпада.

"Приключихме с това", коментира той.

Зеленски обвини САЩ, че са оттеглили подкрепата си, която е била ключова за страната му. Той каза, че американските партньори са спрели да споделят разузнавателна информация за руските удари, както и че са забавили услугите на "Старлинк" в Украйна.