Путин: Ще отговорим на украинските удари по наши рафинерии

Президентът на Русия Владимир Путин съобщи, че скорошните украински удари по руски петролни рафинерии не са причинили значителни щети, предаде Ройтерс.
"Нанасят удари тук-там. Нищо особено значимо. Въпреки това продължават“, каза Путин.
Русия ще отговори на тези удари, заяви Путин, цитиран от БТА.
Голяма украинска атака с дронове в руската Рязанска област причини по-рано днес пожар в петролна рафинерия, съобщи регионалният губернатор Павел Малков.
Това е първата украинска атака по руски енергиен обект, откакто американският президент Доналд Тръмп в неделя обяви, че Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие, отбелязва Ройтерс. Нито една от двете страни обаче не е потвърдила сключването на примирие.
Руският вицепремиер Александър Новак вчера също заяви, че Украйна е нанесла удари по нефтопреработвателни заводи в Саратовска и Рязанска област, въпреки че Украйна отрече всякакво участие.
Днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че забраната за удари по рафинериите отпада.
"Приключихме с това", коментира той.
Зеленски обвини САЩ, че са оттеглили подкрепата си, която е била ключова за страната му. Той каза, че американските партньори са спрели да споделят разузнавателна информация за руските удари, както и че са забавили услугите на "Старлинк" в Украйна.