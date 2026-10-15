4 станаха жертвите на наводнението в Истанбул, петима се издирват (Видео, снимки)

Валежите в мегаполиса са най-силните за последните 84 г.

Причините за потопа ще се разследват

Четири станаха жертвите на наводнението в Истанбул, съобщи в. „Миллийет“. Трупът на последния загинал е намерен в община Бейкоз. Това е мъж, който е паднал в кладенец, докато е работил по отстраняването на водата. Продължава лечението на седем души в болница, а обявените са издирване вече са петима. Наводнението в Истанбул СНИМКА: Ройтерс

Блокиран транспорт, прелели реки, наводнени метростанции и отнесени коли – от вчерашния ден дъждът парализира Истанбул. Валежите в мегаполиса са най-силните за последните 84 години, тоест откакто се отчитат валежите в Турция. В някои от районите дъждовете са били 261 литра на квадратен метър, в сравнение с най-силните отчитани през изминалите години, които са били около 200 литра на квадратен метър. Наводнението в Истанбул СНИМКА: Ройтерс

Днешният, както и утрешният ден са обявени за неучебни. Предвиден е и административен отпуск за инвалиди, ветерани, бременни и майки с деца под осемгодишна възраст, които работят в обществени институции. Продължава забраната за използване на двуколесни превозни средства, сред които и мотори. Тя ще бъде отменена, когато метеорологичните условия позволят това. Наводнението в Истанбул СНИМКА: Ройтерс

По данни на валията на Истанбул Давут Гюл, представени около обяд, общо 46 597 служители са участвали в дейностите по разчистването на града и спасителните операции. От тях 8597 са членове на спасителните екипи. Техническите екипи на терен са 19. Спасените с лодки или други превозни средства са 2722 души. Наводнението в Истанбул СНИМКА: Ройтерс

По отношение на полетите 51 от тях са били пренасочени от Истанбулското летище към алтернативни летища. Отменени са 19 полета – 12 заминаващи и 7 пристигащи. Затворени са 16 пътища. Наводнението в Истанбул СНИМКА: Ройтерс

Министърът на правосъдието на Турция Акън Гюрлек обяви в профила си в социалните мрежи, че причините за наводнението в Истанбул ще бъдат разследвани. Министърът на социалните грижи и семейството Махинур Йоздемир Гьокташ, цитирана от онлайн изданието "Хюриет" заяви, че да отпуснати 200 млн. турски лири (3,6 млн. евро) за посрещане на основните нужди на пострадалите. Наводнението в Истанбул СНИМКА: Ройтерс