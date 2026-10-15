В САЩ разследват писма със съмнителни вещества, пратени до Конгреса и избирателни служби

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Писма със съмнителни вещества, разпратени до офиси на конгресмени и на избирателните служби на Съединените щати, разследват властите в страната. Съмнителните пликове са били получени в офиси из цялата страна, съобщава Асошиейтед прес.

Призивът към получателите на писмата са били призовани от федералните власти да ги третират като опасни. За разследването е бил уведомен и Сенатът. За целта е било изпратено съобщение от службата на главния квестор на горната камара на Конгреса.

Казусът с писмата се появява само 3 седмици преди изборите в САЩ. По същество те напомнят на случай от 2023 г., когато няколко избирателни служби отново получиха пликове, за които по-късно бе установено, че съдържат фентанил.

По-рано през седмицата пратки с прахообразно вещество станаха причина за евакуацията на избирателните служби в поне 2 щата - Оклахома и Луизиана, съобщава БТА.

Пощенските служби са хванали пратка с бял прах, предназначена за службата на държавния секретар на Охайо, обяви самият той. Според него подобни пратки са били изпратени и до отговарящите за изборите служители в още поне няколко щата.

Асоциациите на държавните секретари и на ръководителите на щатските избирателни служби излязоха със съвместно изявление заплахите срещу хората, ангажирани с провеждането и организацията на вота.

"Хората, които организират нашите избори, никога не бива да се страхуват за безопасността си, докато изпълняват своите жизненоважни задължения", гласи то.

На 3 ноември в САЩ ще се проведат междинни избори за Конгреса на страната. Обстоятелства като ниския рейтинг на президента на страната Доналд Тръмп, скъпите горива, ускоряващата се инфлация и недоволството от войната в Иран, накараха много анализатори да прогнозират сигурна и убедителна победа на демократите, сочи проучване на института "Ройтерс".

Ако Демократическата партия спечели изборите, тя ще има мнозинство с между 5 и до 20 гласа