Великобритания призова САЩ да подкрепя Украйна: Ще е добре за вас

Министърът на отбраната на Великобритания Уес Стрийтинг призова САЩ да продължи да подкрепя Украйна, защото това ще бъде от полза за американската мощ в бъдеще. Направи го в изявление от US столицата Вашингтон, където посети Центъра за стратегически и международни изследвания.
"Подкрепата за Украйна създава огромни възможности за САЩ от гледна точка на военния опит и връзките в сферата на отбранителната промишленост", обясни британецът, цитиран от Франс прес.
„В следващите години и десетилетия САЩ ще осъзнаят, че Украйна ще допринесе значително за американската мощ, както във военен план, така и по отношение на отбранителната промишленост", каза още той.
Като съюзник, Украйна дава много повече, отколкото получава, категоричен бе Стрийтинг. И допълни: "Преминахме от етап, в който ние обучавахме украинците, към фаза, в която украинците обучават нас".
След посещението си в центъра той се срещна с американския си колега Пийт Хегсет в Пентагона, съобщава БТА.
Украинският президент Володимир Зеленски обвини САЩ, че са оттеглили подкрепата си, която е била ключова за Украйна, спрели са да споделят разузнавателна информация за руските удари, както и че са забавили услугите на "Старлинк" в Украйна.
Украинските въоръжени сили разчитат на американските сигнали за ранно предупреждение за предстоящи руски въздушни атаки, за да организират противовъздушната си отбрана и да ограничат успешните удари, докато интернет връзките чрез „Старлинк" се използват за всички военни операции.
"САЩ да не застават на страната на агресора", призова той.