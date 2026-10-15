Поне 19 ранени при катастрофа между влак и микробус в тунела под Ламанша

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19 души са ранени при катастрофа между микробус и товарен влак в Евротунела, известен като тунел под Ламанш, в Па дьо Кале. Инцидентът е станал във френската част на тунела.

Микробусът е превозвал шофьори на камиони, съобщи Би Би Си. Няма данни за загинали.

Местните медии пишат, че петима са в критично състояние. Според изявление на префекта на Па дьо Кале няма пострадали с опасност за живота

На място са мобилизирани службите за спешна помощ, хеликоптер и ведомствена пожарна и спасителна служба.

Евротунелът е подводен жп тунел с дължина 50,452 км. Свързва френския град Кале с британския град Фолкстоун, под протока Ла Манш.

Инфраструктурата на тунела се управлява и експлоатира от европейската публична компания Getlink, бивша Groupe Eurotunnel. Eurostar пък е компанията, оператор на тунела. Тя осъществява високоскоростния превоз на пътници, свързвайки Лондон и Кент във Великобритания с Париж и Лил във Франция и Брюксел в Белгия.