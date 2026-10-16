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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23743714 www.24chasa.bg

OpenAI провежда обучение за разпознаване на шпиони, включително съблазнителки

Едуард Папазян

[email protected]

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OpenAI СНИМКА: X на компанията

Служителите са инструктирани, че дори могат да бъдат обект на опити за съблазняване

Компанията провежда обучения, предупреждавайки служителите, работещи с ИИ, че конкуренти и чуждестранни разузнавателни агенции могат да се опитат да извлекат фирмени тайни чрез подкупи, подслушване на разговори в кафенета и дори романтични връзки. Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници в OpenAI.

В някои обучения на служителите се разказва за агенти, които се опитват да се приближат до хора, за да получат достъп до поверителна информация.

Един цитиран пример е историята на американски дипломат в Русия: първо, руса жена с шампанско е изпратена в хотелската му стая. Когато той отказва, тя е последвана от червенокоса, а след това от млад мъж.

Служителите също така са помолени да не носят дрехи с логото на OpenAI извън офиса, да използват протектори за екрани в обществения транспорт и да изтриват бележки от белите дъски след срещи.

Компанията предупреждава, че шпионите могат да се представят за познати, да се опитват да започнат разговори, свързани с работата, или да получат достъп до информация чрез служителите.

По-рано OpenAI съобщи, че е открила записващо устройство в един от офисите си и, използвайки собствени модели на изкуствен интелект, е идентифицирала местоположението му.

35-годишният инженер на компанията, Абдулрахман Алфозан, гражданин на Саудитска Арабия, беше арестуван по обвинение в опит за незаконно прихващане на разговори.

Според Wall Street Journal обаче подобни обучения са били провеждани в OpenAI още преди ареста му.

OpenAI СНИМКА: X на компанията

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