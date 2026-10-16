16-годишен застреля 3 деца и учител в Орегон

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16-годишен застреля 3 деца на 5, 8 и 11 години и учител в начално училище в град Бенд, щата Орегон, съобщи Асошиейтед прес, информира БТА.

Заподозреният е бил прострелян от човек, който го е последвал и е открит мъртъв в сградата на училището минути след като е бил подаден първият сигнал за стрелбата, заяви началникът на полицията в Бенд Майк Кранц.

Дете на 7 години и 54-годишен учител са били ранени и са откарани в болница в критично състояние, допълни Кранц.

Нападателят е жител на Бенд и е нахлул в училището, стреляйки по заключените врати, съобщиха от полицията. Човекът, подал първия сигнал на телефон 911, се е намирал в автомобил близо до началното училище "Силвър Рейл". Той съобщил, че някой стреля по него с дългоцевно оръжие, заяви Кранц.

След това са постъпили сигнали и от хора, намиращи се в училището. Полицейските служители са пристигнали на място в рамките на няколко минути, каза Милър.

От полицията заявиха, че не знаят дали нападателят е познавал някого в училището и дали самият той е учил там. Според представител на правоохранителните органи, запознат с разследването, нападателят е използвал пушка помпа, закупена от майка му.

По данни на Департамента по образованието в щата Орегон към миналата година в началното училище са били записани 459 ученици. В него се обучават деца от подготвителната група до пети клас.

Губернаторът на Орегон Тина Котек заяви на пресконференция, че е съкрушена от трагедията. Тя изказа дълбока благодарност към човека, преследвал нападателя и предотвратил още жертви.