Заповедта за спиране на "Старлинк" в Украйна дошла от Белия дом. Това съобщи "Гардиън", позавайки се на доклад на Ройтерс.

Ройтерс цитира две американски длъжностни лица. Според тях ръководството на министерството на отбраната на САЩ е получило указание, че предоставянето на услугата за украинските въоръжени сили трябва да бъде забавено. Не се уточнява кой в Белия дом е взел решението, нито кой е отговорен за изпълнението на заповедта. Пентагонът е най-големият клиент на „Старшийлд" – военната версия на услугата „Старлинк".

Министърът на отбраната на Обединеното кралство Уес Стрийтинг обяви, че достъпът на Украйна вече е възстановен. Услугите на "Старлинк" в страната бяха ограничени в сряда. Украинският президент Володимир Зеленски се оплака, че това е затруднило провеждането на военните операции и мисиите на дроновете за противовъздушна отбрана на страната. Спорът предизвика нов разрив в отношенията между Вашингтон и Киев.

В четвъртък Стрийтинг заяви, че американският му колега Пит Хегсет го е уверил по време на лична среща, че жизненоважната система за спътникова връзка отново функционира нормално. Той отбеляза, че не е ясно какво е причинило прекъсването, но добави: „Това не е първият път, когато ставаме свидетели на разрив между Вашингтон и Киев".

На фона на изглежда влошените отношения между САЩ и Украйна Зеленски се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел, както и с някои от европейските лидери.

Френският президент Еманюел Макрон заяви в четвъртък, че е „от решаващо значение Украйна да получи „всички необходими средства, за да се защити", след срещата си със Зеленски.

„Мога да ви уверя, скъпи украински приятели и президент Зеленски: Вие не сте сами", написа в интернет полският министър-председател Доналд Туск.

В четвъртък украинският президент Володимир Зеленски се закани, че Украйна отново ще започне да атакува руски рафинерии. Владимир Путин заяви, че последните украински удари по руски нефтопреработвателни заводи не са нанесли значителни щети и обеща, че Москва ще отвърне.

„Те нанасят удари тук-там. Нищо особено значимо. Въпреки това продължават", цитира думите на руския президент информационната агенция „Интерфакс".

Коментарите му дойдоха, след като мащабна украинска атака с дронове предизвика пожар в нефтопреработвателен завод в руската област Рязан в четвъртък сутринта, според областния губернатор.

Това беше първата потвърдена украинска атака срещу руски енергиен обект, откакто американският президент Доналд Тръмп внезапно обяви „енергийно примирие", за което нито Русия, нито Украйна заявиха, че са се съгласили.