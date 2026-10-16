Тръмп: Не съм голям почитател на Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е голям почитател на украинския президент Володимир Зеленски по повод възобновените украински удари по руски петролни рафинерии, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Смятам, че това е позор. Има много други възможни цели", заяви президентът пред телевизия "Нюзмакс".

"Мисля, че със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин", заяви още Тръмп. По думите му "всичко, което прави Зеленски, е да повишава световните цени на петрола". Украйна от своя страна изрази опасения за устойчивостта на американската подкрепа, а дори и за възможността САЩ да започнат да помагат на Русия.

Зеленски вчера заяви пред в. "Файненшъл таймс", че паузата в украинските удари по руски рафинерии е прекратена. Така той се противопостави на обявеното от Тръмп енергийно примирие - инициатива, за която Москва не е давала съгласието си. "Когато нанасяте удари по рафинерии за дизел […], не правите услуга на света", подчерта Тръмп.

"За нас Зеленски не е подходящият човек, с когото да постигнем споразумение. Той казва, че иска споразумение, но всъщност не иска. Не го харесвам особено", отбеляза още американският президент пред "Нюзмакс".