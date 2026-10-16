Първата плаваща платформа на Турция „Осман Гази“ ще добива газ в Черно море

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Турция изпраща първата си плаваща производствена платформа „Осман Гази“ (Osman Gazi) от северозападния пристанищен град Фильос в окръг Зонгулдак към бъдещата си работна локация в Черно море на 17 октомври, съобщи Анадолската агенция, информира БТА.

„Осман Гази" ще удвои местния добив на природен газ в газовото находище „Сакария" в Черно море, според изявление на Министерството на енергетиката и естествените ресурси.

Цел на платформата, която ще работи 20 години, е да увеличи от 9,5 сега до 20 милиона кубически метра производството на природен газ в находището „Сакария“.

Плаващото съоръжение, представено за първи път пред обществеността от президента Реджеп Тайип Ердоган през юли 2024 г., е с дължина 298,5 метра, ширина 56 метра и височина (дълбочина на корпуса) 29,5 метра.

Платформата е преминала през акредитация и сертификация във Фильос, Зонгулдак, и е подложена на модификации, докато е била в ход подготовката за мисията ѝ в Черно море.

Очаква се първият газ да бъде запален тази година, а първото производство да започне през 2027 г. С капацитет за екипаж от 140 души, след изпращането ѝ от пристанището „Осман Гази“ ще работи в продължение на 20 години на около 170 километра от брега. Платформата ще функционира като фабрика — ще обработва добития природен газ и ще го подава към националната преносна мрежа.

Дневното производство на природен газ от платформата ще е на стойност от близо $10 милиона по сегашни цени и ще е с годишен принос от 3,5 милиарда долара за турската икономика, допълва Анадолската агенция.