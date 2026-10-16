САЩ обсъжда с Русия и Китай ядреното разоръжаване

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води разговори с Москва и Пекин за ядрено разоръжаване на страните с най-големи запаси от ядрени оръжия, предаде Ройтерс, информира БТА.

Русия разполага с най-голям запас от ядрени бойни глави, следвана от САЩ и Китай, показват данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира. САЩ обаче изпреварват Русия по брой на намиращите се на въоръжение ядрени бойни глави.

Тръмп заяви, че очаква Китай "да догони" САЩ в рамките на следващите пет години в интервю за телевизия "Нюзмакс". По думите му "всичко това е срамно, защото бих искал да постигнем ядрено разоръжаване, ако е възможно. Но ние всъщност разговаряме с Русия за това, говорим и с Китай за ядрено разоръжаване", каза Тръмп пред медията.

Американският президент прави това изявление няколко месеца след изтичането на срока за действие на договора за съкращаване на стратегическите настъпателни оръжия тази година. Подписаният през 2010 г. договор Нов СТАРТ предвиждаше еднократно удължаване на срока му с 5 години, уговорено от бившия президент на САЩ Джо Байдън и руския президент Владимир Путин. Всяко ново удължаване обаче би изисквало решение на изпълнителната власт за доброволно продължаване на действието на заложените в договора ограничения, отбелязва Ройтерс.