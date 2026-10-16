Руска атака остави части от Киев и областта на тъмно

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Руска атака остави части от украинската столица Киев и областта без ток, съобщи вчера украинското министерство на енергетиката, цитирано от ДПА, информира БТА.

В столицата, околните райони и други части на страната е обявена тревога за опасност от атаки с дронове. Възстановителните работи ще започнат веднага щом обстановката със сигурността го позволи.

Повреда на енергиен обект в Киевска област е довела до падане на налягането във водоснабдителната мрежа в няколко района на столицата, съобщи в приложението Телеграм кметът Виталий Кличко. По думите му отломки от дрон са паднали в двора на частна къща и са предизвикали пожар на приземния етаж.

Междувременно 15 000 души в западната Волинска област също са останали на тъмно след руска атака срещу енергийната инфраструктура, според украинския президент Володимир Зеленски. Аварийните екипи не могат да започнат работа по възстановяването й поради опасност от нови нападения, заяви още той.

Руските атаки са довели до прекъсване на електроснабдяването няколко пъти тази седмица. В сряда Зеленски съобщи, че заради руски удари без ток са останали стотици хиляди хора.