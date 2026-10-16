Макрон: На Украйна трябва да се дадат всички средства да се отбранява от Русия

На Украйна трябва да се предоставят всички необходими средства да се отбранява от Русия, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес, съобщи БТА.
Макрон каза това след среща с украинския президент Володимир Зеленски, който определи разговора им като продуктивен.
"В момент, когато Русия, която е в задънена улица на фронта, избира да ескалира конфликта, e от кардинално значение да предоставим колективно на Украйна всички необходими средства да се отбранява и да защитава мирното си население и инфраструктурата си", подчерта Макрон в публикация в социалната мрежа Екс.
Зеленски на свой ред заяви, че Украйна цени Франция за това, че "полага възможно най-големи усилия за намиране на отговори на руската ескалация" в приложението "Телеграм".
Украинският президент съобщи още, че през ноември Франция ще предостави допълнителна помощ за украинската авиация, и че двете страни биха искали да ускорят работата по проекта "Фрея" (FREYJA) за изграждане на европейска система за противоракетна отбрана срещу балистични ракети.