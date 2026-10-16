Макрон: На Украйна трябва да се дадат всички средства да се отбранява от Русия

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На Украйна трябва да се предоставят всички необходими средства да се отбранява от Русия, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес, съобщи БТА.

Макрон каза това след среща с украинския президент Володимир Зеленски, който определи разговора им като продуктивен.

"В момент, когато Русия, която е в задънена улица на фронта, избира да ескалира конфликта, e от кардинално значение да предоставим колективно на Украйна всички необходими средства да се отбранява и да защитава мирното си население и инфраструктурата си", подчерта Макрон в публикация в социалната мрежа Екс.

Зеленски на свой ред заяви, че Украйна цени Франция за това, че "полага възможно най-големи усилия за намиране на отговори на руската ескалация" в приложението "Телеграм".

Украинският президент съобщи още, че през ноември Франция ще предостави допълнителна помощ за украинската авиация, и че двете страни биха искали да ускорят работата по проекта "Фрея" (FREYJA) за изграждане на европейска система за противоракетна отбрана срещу балистични ракети.