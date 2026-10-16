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Макрон: На Украйна трябва да се дадат всички средства да се отбранява от Русия

Мила Илиева

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Президентът на Франция Еманюел Макрон Снимка: СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

На Украйна трябва да се предоставят всички необходими средства да се отбранява от Русия, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес, съобщи БТА.

Макрон каза това след среща с украинския президент Володимир Зеленски, който определи разговора им като продуктивен. 

"В момент, когато Русия, която е в задънена улица на фронта, избира да ескалира конфликта, e от кардинално значение да предоставим колективно на Украйна всички необходими средства да се отбранява и да защитава мирното си население и инфраструктурата си", подчерта Макрон в публикация в социалната мрежа Екс.

Зеленски на свой ред заяви, че Украйна цени Франция за това, че "полага възможно най-големи усилия за намиране на отговори на руската ескалация" в приложението "Телеграм".

Украинският президент съобщи още, че през ноември Франция ще предостави допълнителна помощ за украинската авиация, и че двете страни биха искали да ускорят работата по проекта "Фрея" (FREYJA) за изграждане на европейска система за противоракетна отбрана срещу балистични ракети.

Президентът на Франция Еманюел Макрон

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