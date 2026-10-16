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Марк Карни призова преди референдума жителите на Алберта да не се отделят от Канада

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Марк Карни КАДЪР: Фейсбук/Mark Carney

Канадският премиер Марк Карни призова жителите на богатата на петрол провинция Алберта да не гласуват за  отделяне от Канада на предстоящия в понеделник референдум. Той предупреди, че външни сили се опитват да разединят страната, предаде Асошиейтед Прес, информира БТА.

„Този референдум се провежда във възможно най-неподходящия момент. Светът става все по-опасен и разделен. Някои извън нашите граници се опитват да ни разединят, за да ни поставят под свой контрол“, заяви Карни пред около 5000 участници в митинг в Калгари.

Макар да не спомена изрично САЩ, изказването му бе направено на фона на търговската война, водена от американския президент Доналд Тръмп срещу Канада, и многократните му заплахи да превърне страната в 51-вия американски щат.

Гласуването в понеделник няма да бъде пряк референдум за независимост. Жителите на Алберта ще решат дали провинцията да остане част от Канада, или да възложат на местните власти да започнат правна процедура за организирането на бъдещ референдум за отделяне.

Карни призна, че недоволството на жители на Алберта от политиката на федералните власти е основателно, но предупреди, че гласуването за отделяне би довело до години на дълбоко разделение и несигурност.

Премиерът на Алберта Даниел Смит, която свика референдума, също се обяви за оставането на провинцията в Канада. Сепаратистките организации обаче смятат, че вотът може да засили позициите на Алберта в преговорите с федералното правителство в Отава.

Предварителното гласуване продължава до събота, а основният вот е насрочен за понеделник, 19 октомври.

Марк Карни КАДЪР: Фейсбук/Mark Carney

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