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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23744139 www.24chasa.bg

„Мета“ пусна отворена версия на AI модела „Мюз Спарк“ за програмиране и задачи

Мила Илиева

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„Мета“ Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Американската технологична компания „Мета Платформс“ (Meta Platforms) пусна в четвъртък (местно време) версия с отворени параметри на своя модел за изкуствен интелект „Мюз Спарк“ (Muse Spark), предназначена за програмиране и задачи, изпълнявани от ИИ агенти, съобщи Ройтерс., информира БТА.

Разработчиците могат да изтеглят и адаптират технологията.

Моделите с отворени параметри могат да предложат на бизнеса по-евтина алтернатива на затворените системи, които остават под контрола на разработчиците си и позволяват модифициране.

Моделът има общо 816 млрд. параметъра, от които 42 млрд. са активни едновременно, твърдят от "Мета" Контекстният му прозорец достига 1 млн. токена, което определя обема информация, с който може да работи в рамките на една заявка.

„Мюз Спарк“ може да работи локално на два компютъра „Мак Студио“ (Mac Studio) с чипове „Ем 5 Ултра“ (M5 Ultra) на „Епъл“ (Apple). Достъпен е и чрез някои доставчици на приложни програмни интерфейси (API).

Според главния изпълнителен директор Марк Зукърбърг обаче „напредналите ИИ технологии не трябва да бъдат концентрирани в ръцете на малък брой компании“.

Моделите с отворени параметри дават на предприятията по-голям контрол върху данните им, но използването им в голям мащаб може да изисква значителни изчислителни ресурси и техническа експертиза, отбелязва Ройтерс.

През август „Мета“ пусна и по-малкия модел с отворени параметри „Мюз Глимър“ (Muse Glimmer).

„Мета“

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