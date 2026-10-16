Мицкоски: България се превръща в убежище за осъдени в Северна Македония престъпници

Ще поставим въпроса с Ива Михайлова и баща й на срещи в НАТО, каза премиерът Християн Мицкоски

Северна Македония ще повдигне казуса с Ива Михайлова на срещи в НАТО и ЕС. България, с която държавата е партньор в НАТО, "се е превърнала в убежище за осъдени престъпници", каза в интервю за ТВ 21 премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, съобщи БТА. В него той спомена и бащата на Ива Михайлова, който живее в България и има присъда в Северна Македония.

„Не бих искал да вярвам, че настоящото политическо ръководство на източната ни съседка ще бъде алиби за осъдени престъпници от страната (Северна Македония), да вадят български паспорти и да бягат, и да търсят убежище там", заяви Мицкоски.

Той заяви, че Ива Михайлова, срещу която в Северна Македония се води дело за участие в катастрофа със смъртен случай, и адвокатът й Николай Димитров, за когото каза, че „има проблематично минало", не са преминали законно границата с България. Повтори, че тезата на опозицията в страната и на "определени български проправителствени медии", че напускането от страна на Ива Михайлова е „договорено под масата с България", е обща, а целта е „да бъде нанесена политическа щета" на правителството на Северна Македония.

Мицкоски изрази убеденост, че в България има сили, които искат между двете държави да има проблеми и очакванията са за емоционална реакция от Северна Македония.

„България би била най-щастлива ние да напуснем процеса на разговори. Напротив, ние трябва да реагираме така, както го правим, с хладен ум, и упорито ги призоваваме да седнем на масата и да разговаряме за решение на проблемите, които имаме", заяви Мицкоски.

На въпрос дали е възможно "да се постигне споразумение със София", той отговори, че е възможно "ако има партньорство и готовност за диалог"