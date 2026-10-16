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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23744255 www.24chasa.bg

Путин с указ за временно управление на активи на френски, германски, шведски и нидерландски компании

Мила Илиева

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Владимир Путин Снимка: Архив

Русия предприе мерки за поставяне под временно управление на местните активи на френски, германски, шведски и нидерландски компании съгласно указ на президента Владимир Путин, съобщи Ройтерс, информира БТА.

В указа са посочени активи на френския производител на подови настилки „Таркет“ (Tarkett), германския производител на опаковки „Меншен“ (Menshen), шведската „Сверия Интернешънъл Холдингс“ (Sverija International Holdings) и нидерландската „Соноко“ (Sonoco).

Подобна мярка миналия месец засегна хранителния концерн „Нестле“ (Nestlé) и търговските вериги „Ошан“ (Auchan) и „Метро“ (Metro). Кремъл обяви тогава, че действията са отговор на ролята на държавите от ЕС във войната, подчертавайки, че мярката е „обратима“.

Новият указ следва подобна логика  на фона на допълнителното влошаване на отношенията между Москва и ЕС заради европейската подкрепа за Украйна.

Новият указ на Путин  беше обявен преди участието на украинския президент Володимир Зеленски в днешната среща на върха на ЕС и на след съобщенията, че е възможно САЩ да поемат контрол върху някои руски активи, замразени в Европа. 

Владимир Путин Снимка: Архив

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