Путин с указ за временно управление на активи на френски, германски, шведски и нидерландски компании

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Русия предприе мерки за поставяне под временно управление на местните активи на френски, германски, шведски и нидерландски компании съгласно указ на президента Владимир Путин, съобщи Ройтерс, информира БТА.

В указа са посочени активи на френския производител на подови настилки „Таркет“ (Tarkett), германския производител на опаковки „Меншен“ (Menshen), шведската „Сверия Интернешънъл Холдингс“ (Sverija International Holdings) и нидерландската „Соноко“ (Sonoco).

Подобна мярка миналия месец засегна хранителния концерн „Нестле“ (Nestlé) и търговските вериги „Ошан“ (Auchan) и „Метро“ (Metro). Кремъл обяви тогава, че действията са отговор на ролята на държавите от ЕС във войната, подчертавайки, че мярката е „обратима“.

Новият указ следва подобна логика на фона на допълнителното влошаване на отношенията между Москва и ЕС заради европейската подкрепа за Украйна.

Новият указ на Путин беше обявен преди участието на украинския президент Володимир Зеленски в днешната среща на върха на ЕС и на след съобщенията, че е възможно САЩ да поемат контрол върху някои руски активи, замразени в Европа.