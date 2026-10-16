Новата говорителка на Белия дом Закария: Не издържах изпита за адвокат

Новата говорителка на Белия дом Кейти Закария призна пред "Фокс нюз", че не е издържала изпита за придобиване на адвокатска правоспособност в Калифорния, предаде ДПА, информира БТА.

След допълнителни въпроси в необичайно критично интервю с нея на водещия Шон Ханити, който е близък приятел и съюзник на президента Тръмп, тя призна, че не се е явявала повторно.

Ханити е попитал Закария за около 15 публикации в социалните мрежи в които тя се е представяла като адвокат, макар да няма доказателства, че притежава право да упражнява адвокатска професия. Задал й въпрос защо просто не е признала, че не е издържала изпита. Закария се е опитала да омаловажи случая, като обяснила, че вече е знаела, че ще живее в Китай, поради което резултатът от изпита нямал значение. "Явих се обаче на изпита, защото не исках да бъде отбелязано, че съм се отказала“, заяви тя.

Закария има диплома по право от университета „Пепърдайн“ и преди това е работила за известна адвокатска кантора в Китай. В автобиографията си тя е посочила също, че е била главен юрисконсулт на консервативна организация в Калифорния.

Критици и някои правни експерти поставят под въпрос многократното използване от нейна страна на определението „адвокат“, защото тя всъщност е получила право да упражняв адвокатска професия в САЩ.

Спорът отчасти се съсредоточава върху разликата между английските термини attorney и lawyer, които често се използват като синоними. С първия обикновено се обозначава лице, което има право да упражнява адвокатска професия, докато вторият понякога се използва и за хора с юридическо образование.

Закария заяви пред в. „Ню Йорк таймс“, че е потърсила съвет как да се представя професионално, преди да започне да се появява като телевизионен коментатор. Препоръчали й да не използва определението attorney и определили като приемливо използването на lawyer.

Според правни експерти обаче и вторият термин може да създаде впечатление за притежаване на адвокатска правоспособност, а употребата му потенциално да представлява нарушение на закона.

Самият Тръмп нарече Закария „адвокат“, когато обяви назначаването ѝ. За настоящата ѝ длъжност в Белия дом обаче не се изисква юридическо образование или адвокатска правоспособност.