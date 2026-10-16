Румъния продължава да издирва моряците от ударения кораб Wine Trader

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Румъния продължава да издирва седемте изчезнали моряци от ударения кораб Wine Trader и в петък, въпреки лошото време.

Корабът беше поразен от дрон в четвъртък сутринта на около 13-14 мили от Сулина, близо до териториалните води на северната ни съседка. Часове преди това в териториалните води на Румъния, край Сулина, беше ударен и танкерът YARA J.

Румънските власти успяха да спасят петима от 12-членния екипаж на Wine Trader вчера.

В петък сутринта румънските власти са изпратили катер на Инспектората за извънредни ситуации, който може да работи по операции за търсене и спасяване, когато условията в морето са неблагоприятни, съобщи румънската медия TVR.

Корабът Wine Trader е претърсен в четвъртък, след като капитанът му допусна, че издирваните моряци може да са по каютите си. Те обаче не бяха открити там, нито върху дрейфуващите спасителни салове.

Засега не е известно какво се е случило със седемте членове на екипажа.

При необходимост и при подходящи метеорологични условия, хеликоптер може да лети над района през целия ден, за да подпомогне издирването.

Един от петимата спасени моряци остава в болница

Петимата спасени моряци бяха доведени в Констанца в четвъртък и транспортирани до болница за медицински преглед. Само един остава в болница и лекарите все още не са определили необходимото лечение.

От началото на месец октомври това е трети ударен кораб в румънски води. Седем стават поразените кораби в Черно море с четирите кораба, които пък бяха атакувани в изключителната икономическа зона и прилежащите води на България.

На 6 октомври дронове удариха корабите ABLE и Alfa Watan в икономическата ни зона, на около 70 мили от Бяла. Моряците от ABLE бяха спасени, но тези от Alfa Watan така и не бяха открити, тъй като според властите корабът е потънал за минути.

В нощта срещу 13 октомври пък бяха ударените корабите CHELSEA 3 и HS Dignity, този път в прилежащата зона, на 17 морски мили. Атаката беше сякаш идентична на тази от миналата седмица, моряците от CHELSEA 3 бяха спасени, а HS Dignity потъна, като петима от екипажа му бяха спасени.