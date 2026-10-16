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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23745052 www.24chasa.bg

Китайската индустрия за зимни спортове надхвърли 1 трилион юана

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 15 октомври в Пекин беше представен "Доклад за развитието на индустрията за зимни спортове в Китай 2026", съобщава КМГ.

Според данните в него през зимния сезон 2025-2026 г. 308 милиона души в страната са участвали в зимни спортове, а туристите, посетили зимни дестинации, са били около 220 милиона.

Общият мащаб на китайската индустрия за зимни спортове е надхвърлил 1 трилион юана, а потребителските разходи за зимни спортове са достигнали 205 млрд. юана – с около 9,3 на сто повече спрямо предходния зимен сезон.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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