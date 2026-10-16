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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23745087 www.24chasa.bg

КМГ: Китай отчита бърз растеж на производството на оборудване за чиста енергия

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай постига значителен напредък в производството на ключово оборудване за чиста енергия, като увеличава дела на самостоятелно разработените и произведени технологии. Секторът вече е сред водещите в света по мащаб, а общият му капацитет отбелязва исторически скок, съобщиха на 15 октомври от Китайската федерация на машиностроителната промишленост, цитирани от КМГ.

Към края на август общата инсталирана мощност за производство на електроенергия в страната е достигнала 4,103 млрд. киловата, което е с 11,1 на сто повече спрямо същия период на миналата година.

През първата половина на годината производството на ядрени енергоблокове е нараснало с 92 процента, на хидроенергийни агрегати – с 51,9 на сто и на вятърни турбини – с 11,5 процента на годишна база.

Напредък има и в съхранението на енергия. Нови технологии, сред които ванадиеви редокс проточни батерии, вече се прилагат в реални инженерни проекти. Постигнати са и редица пробиви в разработването на собствени ключови материали и оборудване за производство на енергия от водород.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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