ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европол и БАБХ разкриха близо 86 тона незаконни пр...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23745139 www.24chasa.bg

КМГ: Деветото Китайско международно изложение за внос поставя нови рекорди по редица показатели

КМГ

1052
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес Пресслужбата на Държавния съвет на Китай проведе пресконференция, на която представи подготовката за Деветото Китайско международно изложение за внос (CIIE) и отговори на въпроси на журналисти, съобщава КМГ.

Беше съобщено, че тазгодишното издание ще постави нови рекорди по редица показатели. За първи път изложбената площ за предприятията ще надхвърли 370 000 кв. м. Броят на участващите компании от класацията Fortune Global 500 и водещите предприятия в съответните отрасли за първи път ще надхвърли 300. Над 2000 компании ще участват за първи път в изложението.

Рекорд има и при експонатите. Към момента над 480 представителни продукта ще бъдат показани за първи път в света, за първи път в Азия или за първи път в Китай – най-големият брой в историята на изложението.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание