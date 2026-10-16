КМГ: Деветото Китайско международно изложение за внос поставя нови рекорди по редица показатели

Днес Пресслужбата на Държавния съвет на Китай проведе пресконференция, на която представи подготовката за Деветото Китайско международно изложение за внос (CIIE) и отговори на въпроси на журналисти, съобщава КМГ.

Беше съобщено, че тазгодишното издание ще постави нови рекорди по редица показатели. За първи път изложбената площ за предприятията ще надхвърли 370 000 кв. м. Броят на участващите компании от класацията Fortune Global 500 и водещите предприятия в съответните отрасли за първи път ще надхвърли 300. Над 2000 компании ще участват за първи път в изложението.

Рекорд има и при експонатите. Към момента над 480 представителни продукта ще бъдат показани за първи път в света, за първи път в Азия или за първи път в Китай – най-големият брой в историята на изложението.