Три китайки бяха отличени от ООН като част от инициативата "100 жени героини"

На 15 октомври в централата на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) в Рим се състоя церемония, на която бяха връчени отличия на „100 жени героини", допринесли значително за развитието на земеделието, продоволствените системи и селските райони. Това са Ин Юджън, Дун Минфан и Ю Дзинсиу, предаде КМГ.

В продължение на повече от 40 години Ин Юджън работи за залесяването и ограничаването на пясъчните бури в пустинята Му Ус във Вътрешна Монголия. Тя привлича и местните жители към усилията за възстановяване на екологичния баланс в района.

Дун Минфан се отказва от високоплатена работа в предприятие, за да се върне в родния си край и да се посвети на земеделието. Тя насърчава механизацията на производството на зърно и подпомага дребните земеделски стопани, като съдейства и за увеличаването на доходите на жените в селските райони.

Ю Дзинсиу от години се занимава със съхраняването и популяризирането на моксотерапията от Цичун – практика, призната за национално нематериално културно наследство в Китай. Благодарение на дейността ѝ хиляди хора са получили възможност да намерят работа или да започнат собствен бизнес. Тя съдейства за създаването на допълнителни източници на доходи за хората в селските райони, особено за жените и хората с увреждания.