КМГ: Големите партньорства започват с доверие, а не с договори

Специално за КМГ разговаряме с известния комуникационен експерт и анализатор д-р Максим Бехар, който преди дни бе включен в международната селекция за 10-те най-вдъхновяващи лидери през 2026 г. в света, според Microsoft!

- Г-н Бехар, преди всичко, от името на КМГ Ви поздравяваме за изключително престижната поредна награда за Вашата дейност и личност - включването Ви в Международната селекция на Microspft за 10-те най-вдъхновяващи лидери през 2026 г в света! Като лидер в областта на комуникациите, международен експерт и лектор, бизнесмен, автор на редица книги и публикации, и личност, добре позната в цял свят, включително и в Китай, Вие сте посещавали страната по различни поводи, участвали сте в различни събития, разговаряли сте с известни Ваши колеги. Моля, кажете ни мнението си за ролята и значението на Китай в контекста на добрата комуникация, за отношенията между Китай и Европа и в частност – между България и Китай.

- Китай е една от държавите, без които днес е невъзможно да си представим развитието на световната икономика, технологиите и комуникациите. Това е факт, независимо от различните политически и икономически гледни точки. Винаги съм смятал, че най-важното в международните отношения е да умеем да разговаряме, особено когато имаме различия. Защото комуникацията не означава непременно съгласие. Тя означава уважение, разбиране и желание да намерим общ език. Китай е един от примерите за дългосрочно мислене, последователност и мащаб. Европа има своите огромни предимства – традиции, образование, иновации, силни институции и натрупан управленски опит. Между тези два свята има много повече възможности за полезно сътрудничество, отколкото понякога изглежда от политическите заглавия.

България има особено предимство – дългогодишни отношения с Китай, географско положение и талантливи хора, които могат да бъдат част от нови международни проекти. Като член на Европейския съюз България може да развива тези отношения в рамките на европейските правила и интереси.Вярвам, че добрата комуникация е най-краткият път между различните култури. А доверието е това, което превръща този път в истинско партньорство.

- Какво е най-важното за една добра комуникация, която ще даде възможност за по-ефективно партньорство в различните сфери на науката, културата, икономиката и бизнеса, особено днес, при високото технологично развитие и използването на най-новите технологии и дигитализацията?

- Има една мисъл, която повтарям от години пред колегите си по целия свят: Ние не продаваме услуги. Ние продаваме доверие. Това важи с пълна сила и за международните отношения. Можем да разполагаме с най-модерните технологии, с изкуствен интелект, който превежда за секунди, с платформи, които свързват милиарди хора. Но ако отсъства доверието, цялата тази технологична мощ няма особено значение. В книгата си „Световната PR революция" развих тезата, че социалните медии промениха фундаментално света.

Днес всеки човек може да бъде медия, да комуникира директно с хора на другия край на планетата и да оказва влияние. Изкуственият интелект добавя още едно невероятно измерение към тази революция. За мен това е огромна възможност. Китай е сред водещите държави в технологичното развитие, а Европа разполага със силна научна, образователна и комуникационна среда. Представете си колко много могат да постигнат заедно университети, компании и млади предприемачи, когато обменят идеи, знания и опит.

Но има нещо, което никой алгоритъм не може да замени напълно – човешките отношения. Технологиите могат да направят комуникацията по-бърза. Само хората могат да я направят по-добра.Затова смятам, че бъдещето принадлежи на онези, които умеят едновременно да използват технологиите и да запазват честността, почтеността и личното отношение. Това са универсални ценности. И те са еднакво важни в София, Пекин, Брюксел или Ню Йорк. Снимка: Китайска медийна група

- Кажете ни моля, според Вас каква е ролята на Китай като важен стратегически партньор в областта на комуникациите и икономиката в глобален мащаб, както и някои Ваши идеи за перспективни бъдещи партньорства с китайски колеги и къде биха могли да бъдат поставени акценти и нови подходи?

- Китай отдавна не е просто огромен пазар. Той е световен център на технологии, производство, иновации и предприемачество. И всеки, който мисли сериозно за бъдещето на международния бизнес, трябва да разбира процесите, които се случват там. Аз бих поставил акцент върху три области.

Първата е сътрудничеството в новите технологии и изкуствения интелект. Те променят из основи начина, по който работим, учим, управляваме компаниите си и комуникираме. Китайските и европейските специалисти имат какво да научат едни от други, включително по въпросите за отговорното използване на технологиите.

Втората е обменът между младите хора, университетите и бизнеса. Винаги съм вярвал, че инвестицията в знания и международен опит е една от най-добрите инвестиции. Бих се радвал да виждам повече съвместни образователни програми, бизнес форуми, обмен на млади предприемачи и професионални стажове между България и Китай.

Третата е професионалното сътрудничество в областта на комуникациите. През годините работата ми в международните PR организации ме е убедила, че колегите от различни държави често се разбират много по-бързо, отколкото политиците. Защото говорят на един професионален език, споделят общи предизвикателства и търсят практически решения.

Бих подкрепил създаването на редовен българо-китайски форум за комуникации, технологии и бизнес, който да събира професионалисти, академични представители и предприемачи. Форум, който не просто произвежда декларации, а създава реални съвместни проекти. Разбира се, успешното икономическо партньорство изисква взаимност, прозрачност, предвидими правила и уважение към интересите на всяка страна. Имам едно просто убеждение: бъдещето принадлежи на хората и компаниите, които създават партньорства, вместо да изграждат бариери. И Китай, и Европа имат достатъчно талант, знания и амбиция, за да превърнат това убеждение в реални резултати. Снимка: Китайска медийна група

- До дни предстои посещението на китайския министър на външните работи Уан И в България, като се очаква той да проведе срещи на най-високо равнище. Кажете, моля, какво очаквате Вие от визитата на една от най-важните ръководни фигури от Китай в България и ще окаже ли, според Вас тази визита влияние върху бъдещото по-ползотворно партньорство и сътрудничество между двете страни?

- Преди всичко смятам, че посещението на министър Уан И е важен дипломатически знак. Когато представител на толкова високо политическо равнище посещава България, това само по себе си създава възможност за по-активен диалог. Но аз винаги съм бил човек на резултатите. Една успешна визита не се измерва само с броя на срещите, официалните снимки и подписаните документи. Тя се измерва с това какво се случва след нея. Ще има ли повече реални инвестиционни проекти? Ще се създадат ли нови възможности за българските компании? Ще се засили ли сътрудничеството между университети, научни организации и технологични предприятия? Ще имат ли повече млади българи и китайци възможност да работят заедно? Това според мен са важните въпроси.

Светът днес е изключително сложен, динамичен и често разделен. Именно затова дипломацията и професионалната комуникация са по-необходими от всякога. България може да развива прагматични и взаимноизгодни отношения с Китай, като същевременно отстоява ясно своите национални интереси и европейски ангажименти. Надявам се визитата да даде нов импулс на отношенията ни, особено в икономиката, образованието, културата и технологиите.

И ще завърша с нещо, в което дълбоко вярвам: добрите отношения между държавите започват с разговори. Големите партньорства започват с доверие. А истинският успех идва, когато думите се превърнат в действия.