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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23745245 www.24chasa.bg

КМГ: Китай е готов да улесни износа на редкоземни метали за ЕС

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай е готов да улесни издаването на разрешителни за износ на редкоземни метали за Европейския съюз, ако Брюксел също съдейства за решаването на проблемни случаи с лицензирането на китайски стоки с двойна употреба, заяви говорителят на Министерство на търговията Хъ Ядун, цитиран от КМГ.

По думите му, Пекин и Брюксел ще продължат диалога по контрола върху износа с цел да насърчат двустранната търговия със стоки, които могат да имат както гражданско, така и военно приложение.

Китай затегна контрола върху износа на редкоземни елементи и свързани продукти през 2025 г. Тези суровини са от ключово значение за производството на електромобили, електроника, вятърни турбини и отбранителна техника. Новите ограничения предизвикаха опасения в Европа за доставките и зависимостта от китайски суровини.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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