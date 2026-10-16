КМГ: Китай е готов да улесни износа на редкоземни метали за ЕС

Китай е готов да улесни издаването на разрешителни за износ на редкоземни метали за Европейския съюз, ако Брюксел също съдейства за решаването на проблемни случаи с лицензирането на китайски стоки с двойна употреба, заяви говорителят на Министерство на търговията Хъ Ядун, цитиран от КМГ.

По думите му, Пекин и Брюксел ще продължат диалога по контрола върху износа с цел да насърчат двустранната търговия със стоки, които могат да имат както гражданско, така и военно приложение.

Китай затегна контрола върху износа на редкоземни елементи и свързани продукти през 2025 г. Тези суровини са от ключово значение за производството на електромобили, електроника, вятърни турбини и отбранителна техника. Новите ограничения предизвикаха опасения в Европа за доставките и зависимостта от китайски суровини.