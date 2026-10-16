КМГ: BMW започна производството на батерии от шесто поколение в Китай

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Германската компания BMW започна серийното производство на високоволтови батерии от шесто поколение в Шънян, Североизточен Китай. Проектът е на стойност 10 млрд. юана (1,34 млрд. евро) и е част от стратегията на компанията за електрификация и локализиране на производството, съобщи КМГ.

Батериите използват цилиндрични клетки с голям формат, разработвани в сътрудничество с китайските производители CATL и EVE Energy. Производството ще подпомогне навлизането на моделите от серията Neue Klasse на китайския пазар.

Шънян е най-голямата производствена база на BMW в света. От 2010 г. компанията е инвестирала там над 120 млрд. юана (16 млрд. евро), а през май тази година от поточната линия слезе седеммилионният автомобил.

BMW обяви още, че новият електрически модел i3, разработен специално за Китай, е изминал 1213 километра без презареждане.

До 2027 г. концернът планира да представи в Китай близо 20 нови или обновени модела с технологии от Neue Klasse. До 2030 г. целта е над 95 на сто от продаваните в страната автомобили да бъдат произведени на местно ниво. Компанията проучва и възможности за износ на автомобили от Шънян към пазари в чужбина, включително Югоизточна Азия.