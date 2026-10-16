Тирана като след война заради протестите, над 180 са задържаните (Видео, снимки)

Сериозни сблъсъци между полиция и протестиращи и масови разрушения по улиците на албанската столица Тирана след вчерашните антиправителствени протести.
Над 180 са вече задържаните, а 40 души, сред тях 26 полицаи, са ранени след третия пореден ден на протести, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря".
Протестът в четвъртък продължил над 12 часа - неспирни сблъсъци между полиция и демонстранти. Маскирани протестиращи хвърляха камъни по полицаите, както и по сградите на министерства, община Тирана, банки и частни бизнеси, и културни институции.
В опит да ги спрат полицаите използваха сълзотворен газ и водни оръдия. Няколко клона на банки са напълно разрушени, има и разграбени и подпалени магазини. Потрошени са спирки на градския транспорт, пейки, дървета и пътна инфраструктура.
Протестите в Албания започнаха на 13 октомври, а организаторите поискаха по-добри условия в университетие, по-евтино висше образование, както и повече финансова подкрепа и възможности за работа след дипломиране.
Студенти и ученици бойкотираха занятията си и се включиха в протестите с искане за незабавна оставка на премиера Еди Рама и сформиране на техническо правителство.
Протестите бързо обхванаха и други градове в страната като Дуръс, Шкодра, Корча, Елбасан, Камза и Вльора, пише БТА.
Албанският премиер заяви пред Ройтерс, че няма да напусне поста под натиска на улицата, нито ще позволи насилието да отклони Албания от европейския ѝ път. Еди Рама обвини опозицията за ескалацията на протестите и каза, че е готов да разговаря с протестиращите.