Тирана като след война заради протестите, над 180 са задържаните (Видео, снимки)

Сериозни сблъсъци между полиция и протестиращи и масови разрушения по улиците на албанската столица Тирана след вчерашните антиправителствени протести.

Над 180 са вече задържаните, а 40 души, сред тях 26 полицаи, са ранени след третия пореден ден на протести, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря".

Протестът в четвъртък продължил над 12 часа - неспирни сблъсъци между полиция и демонстранти. Маскирани протестиращи хвърляха камъни по полицаите, както и по сградите на министерства, община Тирана, банки и частни бизнеси, и културни институции. Полицията в Тирана използва водно оръдие, за да разпръсне протестиращите СНИМКА: Ройтерс Полицията в Тирана използва водно оръдие, за да разпръсне протестиращите СНИМКА: Ройтерс Протестиращи в Тирана СНИМКА: Ройтерс Полицията в Тирана използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите СНИМКА: Ройтерс Протестиращи в Тирана СНИМКА: Ройтерс

В опит да ги спрат полицаите използваха сълзотворен газ и водни оръдия. Няколко клона на банки са напълно разрушени, има и разграбени и подпалени магазини. Потрошени са спирки на градския транспорт, пейки, дървета и пътна инфраструктура.

Протестите в Албания започнаха на 13 октомври, а организаторите поискаха по-добри условия в университетие, по-евтино висше образование, както и повече финансова подкрепа и възможности за работа след дипломиране. Протестиращи в Тирана СНИМКА: Ройтерс Пожар по време на протестите в Тирана СНИМКА: Ройтерс Протестиращи в Тирана СНИМКА: Ройтерс Пожар по време на протестите в Тирана СНИМКА: Ройтерс Протестиращи трошат витрини по време на протест в Тирана СНИМКА: Ройтерс Протестиращи потрошиха банкомат и клон на банка на протеста в Тирана СНИМКА: Ройтерс

Студенти и ученици бойкотираха занятията си и се включиха в протестите с искане за незабавна оставка на премиера Еди Рама и сформиране на техническо правителство.

Протестите бързо обхванаха и други градове в страната като Дуръс, Шкодра, Корча, Елбасан, Камза и Вльора, пише БТА.

Албанският премиер заяви пред Ройтерс, че няма да напусне поста под натиска на улицата, нито ще позволи насилието да отклони Албания от европейския ѝ път. Еди Рама обвини опозицията за ескалацията на протестите и каза, че е готов да разговаря с протестиращите.