Европейският парламент приема резолюция за ударените кораби в Черно море

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Европейският парламент ще приеме през следващата седмица резолюция за нарастващите руски удари в Черно море.

Това е посочено в дневния ред на предстоящото заседание на евродепутатите в Страсбург.

Дебатът идва след като от началото на октомври няколко търговски кораба бяха ударени край българския и румънския бряг.

През изминалите месеци руски самолети и безпилотни летателни апарати също многократно нарушаваха въздушното пространство на няколко държави членки на ЕС.

На 20 октомври върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас ще направи изявление, придружено от въпросната революция. Същия ден ще са и дебатите по нея.

Гласуването на резолюцията ще е на 22 октомври.

От началото на месец октомври това е трети ударен кораб в румънски води. Седем стават поразените кораби в Черно море с четирите кораба, които пък бяха атакувани в изключителната икономическа зона и прилежащите води на България.

На 6 октомври дронове удариха корабите ABLE и Alfa Watan в икономическата ни зона, на около 70 мили от Бяла. Моряците от ABLE бяха спасени, но тези от Alfa Watan така и не бяха открити, тъй като според властите корабът е потънал за минути.

В нощта срещу 13 октомври пък бяха ударените корабите CHELSEA 3 и HS Dignity, този път в прилежащата зона, на 17 морски мили. Атаката беше сякаш идентична на тази от миналата седмица, моряците от CHELSEA 3 бяха спасени, а HS Dignity потъна, като петима от екипажа му бяха спасени.

НАТО вече обяви, че се събира на специален съвет заради атаките срещу търговски кораби край бреговете на България и Румъния. Междувременно усилва източния си фланг. Европейските лидери определят атаките като сериозно нарушение на международното право. София и Букурещ чакат подкрепа от ЕС за съвместния Център за морска сигурност в Черно море.