КМГ: Си Дзинпин посети автономния район Вътрешна Монголия

На 16 октомври генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин посети град Уланчаб в автономния район Вътрешна Монголия, съобщи КМГ. От местна страна го посрещнаха Уан Уейджун, секретар на партийния комитет на района, и Бао Ган, председател на народното правителство на автономния район.

Си Дзинпин посети зоната за високотехнологично развитие "Чахар", където се запозна с напредъка на автономния район Вътрешна Монголия в изграждането на ключов възел по проекта "Данни на изток, изчисления на запад" и в развитието на индустрията за зелени изчисления. Той подчерта, че е необходимо да се засилят научното планиране, ресурсното осигуряване и мерките за сигурност, за да се гарантира ефективната работа на вече завършените проекти и навременното реализиране на следващите етапи.

Освен това трябва активно да се разширяват индустриалните вериги и да се насърчава дълбоката интеграция между цифровата и реалната икономика, така че предимствата на изчислителната мощ да се превръщат във все по-големи предимства за икономическото развитие.

Си Дзинпин разгледа също изложение на местни селскостопански и животновъдни продукти, като се осведоми подробно за основните им сортове и качествени характеристики.

"Зеленото развитие е съществен елемент от висококачественото развитие на страната. Необходимо е да съгласуваме висококачественото развитие с високо ниво на опазване на околната среда, да осъществяваме комплексна защита и системно управление на планините, водните обекти, горите, земеделските земи, езерата, пасищата и пустините.

Освен това е важно да действаме координирано за намаляване на въглеродните емисии, ограничаване на замърсяването, разширяване на зелените площи и насърчаване на растежа. Всичко това неотклонно следва път, който дава приоритет на екологичното съхранение и зеленото развитие", заяви Си Дзинпин.